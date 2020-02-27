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В Стамбуле освободили подозреваемую в контрабанде наркотиков россиянку

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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В Турции из-под стражи после судебного разбирательства была отпущена россиянка, подозреваемая в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества. Об этом 27 февраля сообщило российское генконсульство в Стамбуле.

«В отношении российской гражданки также снят запрет на выезд из Турецкой Республики. С момента поступления сообщения о задержании Н.О. Крыловой и до благополучного разрешения ситуации генконсульство оказывало российской гражданке необходимое содействие в рамках своих полномочий и возможностей, включая консульское сопровождение в суде», — говорится в сообщении генконсульства.

Наталью Крылову задержали утром 27 февраля 2020 года сразу после того, как она прибыла в аэропорт Стамбула. Муж россиянки незамедлительно обратился в российское консульство в Турции.

26 февраля стало известно, что гражданин России приговорен в Белоруссии к 17 годам лишения свободы за ввоз более 311 кг гашиша. В мае 2019 года мужчина, пересекая литовско-белорусскую границу на микроавтобусе, попытался ввезти брикеты с гашишом весом 311,120 кг.

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