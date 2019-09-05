Прямой эфир

Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян

0
Фото: REUTERS/Ali Hashisho
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России. Ведется работа по из возвращению на родину.

Ссора из избы: чем закончится обострение в Идлибе для России и Турции
В Госдуме не видят причин для ухудшения отношений с Анкарой из-за обстрела ее автоколонны в Сирии

Российские врачи направились в лагерь беженцев Аль-Холь, чтобы взять анализы ДНК у детей, о которых есть информация, что их матери — россиянки, рассказала Кузнецова в интервью «РИА Новости». После этого будет выработан план действий по возвращению детей в Россию. Омбудсмен подчеркнула, что «не строит иллюзий о том, что это будет быстро и легко».

Кузнецова подчеркнула, что сирийские власти оказывают российской стороне поддержку в вопросе возвращения детей.

В Аль-Холе находятся люди, сбежавшие из зоны боевых действий в районе Хаджина. Это примерно 73 тыс. человек, 94% которых составляют женщины и дети.

В 2018 году годовалую дочь россиянки Фатимы Зулгаевой, оказавшуюся в Ираке, вернули в Россию и передали бабушке. Муж Зулгаевой, этнический чеченец с Украины, в 2014 году уехал на заработки в Турцию, после этого супруга и три сына отправились к нему, затем семья перебралась в Ирак на территорию, контролируемую террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Маленькая Халимат родилась уже там. Старших мальчиков вернули на родину ранее, а мать с младшей дочерью в тот момент была в тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В МВД ФРГ допустили лишения статуса беженцев выезжающих на родину мигрантов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019