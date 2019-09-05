Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России. Ведется работа по из возвращению на родину.

Российские врачи направились в лагерь беженцев Аль-Холь, чтобы взять анализы ДНК у детей, о которых есть информация, что их матери — россиянки, рассказала Кузнецова в интервью «РИА Новости». После этого будет выработан план действий по возвращению детей в Россию. Омбудсмен подчеркнула, что «не строит иллюзий о том, что это будет быстро и легко».

Кузнецова подчеркнула, что сирийские власти оказывают российской стороне поддержку в вопросе возвращения детей.

В Аль-Холе находятся люди, сбежавшие из зоны боевых действий в районе Хаджина. Это примерно 73 тыс. человек, 94% которых составляют женщины и дети.

В 2018 году годовалую дочь россиянки Фатимы Зулгаевой, оказавшуюся в Ираке, вернули в Россию и передали бабушке. Муж Зулгаевой, этнический чеченец с Украины, в 2014 году уехал на заработки в Турцию, после этого супруга и три сына отправились к нему, затем семья перебралась в Ирак на территорию, контролируемую террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Маленькая Халимат родилась уже там. Старших мальчиков вернули на родину ранее, а мать с младшей дочерью в тот момент была в тюрьме.