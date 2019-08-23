Турецкий омбудсмен рассказал о невозможности принять жалобы россиянок

Офис уполномоченного по правам человека в Турции не имеет права принимать заявления о проблемах смешанных браков между гражданами России и Турции. Это касается в том числе судьбы детей после развода, рассказал турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Вопросы брака регулируются Гражданским кодексом страны, у омбудсмена нет полномочий вмешиваться в это, сказал Малкоч в интервью «РИА Новости». При этом уполномоченный по правам человека может рассмотреть заявку россиянки, если, например, нарушены ее права на встречи с детьми.

При этом турецкий омбудсмен занимается проблемами, возникающими между людьми, независимо от гражданства, и госучреждениями страны.

В 2017-м отец 15-летней петербургской школьницы, который несколько лет назад переехал в Турцию, пригласил ее на каникулы в Стамбул, а затем не отпустил домой. По словам девочки, он насильно удерживал ее в стране, отдал в религиозную школу и готовил к замужеству. После того, как ей удалось через одноклассницу связаться с родными, оставшимися в России, родственники смогли забрать ребенка из школы и попросили убежища в российском посольстве. Генконсульство РФ взяло школьницу под охрану.