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Петербургские медики прибыли к пострадавшей в Турции 12-летней россиянке

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в турецкую клинику для оценки состояния пострадавшей на отдыхе в Бодруме 12-летней россиянки. Реаниматологи обсудят с местными медиками методы лечения.

Петербургские специалисты прибыли в университетскую больницу Памуккале в сопровождении сотрудника генконсульства, сообщает в четверг, 22 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Петербурга.

Ранее 22 августа руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вячеслав Афончиков заявил, что у девочки мало шансов на выживание. По его словам, у человека, оказавшегося под водой, развивается гипоксия, или кислородное голодание, что может вызвать повреждения коры головного мозга. Подобные повреждения часто оказываются необратимыми.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, руку девочки засосало в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз.

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