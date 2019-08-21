Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции оказать максимальную помощь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

На своей странице в Facebook дипломат написала, что посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё, чтобы помочь пострадавшей девочке и ее родителям.

«Но я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически», — добавила она.

Как сообщалось ранее, ребенок находится в больнице города Денизли в критическом состоянии. Помощь ее семье оказывают страховая компания и туроператор.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, руку 12-летней жительницы Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз.