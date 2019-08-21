Прямой эфир

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции оказать максимальную помощь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

Царское место: у российских туристов в Турции вырос спрос на VIP-отдых
Что предлагают анталийские отели, в которых останавливались президенты, шейхи и короли

На своей странице в Facebook дипломат написала, что посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё, чтобы помочь пострадавшей девочке и ее родителям.

«Но я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически», — добавила она.

Как сообщалось ранее, ребенок находится в больнице города Денизли в критическом состоянии. Помощь ее семье оказывают страховая компания и туроператор.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, руку 12-летней жительницы Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Медики рассказали о состоянии россиянки после несчастного случая в бассейне в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019