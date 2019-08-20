Медики рассказали о состоянии россиянки после несчастного случая в бассейне в Турции

Состояние 12-летней жительницы Санкт-Петербурга, которую госпитализировали после того, как ее руку засосало в трубу бассейна в отеле турецкого Бодрума, оценивается как критическое. Об этом говорится в сообщении генконсульства России в Анталье, распространенное во вторник, 20 августа.

«По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей», — приводит сообщение дипмиссии «РИА Новости».

Как подчеркнули в генконсульстве, случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены в рамках предусмотренного договором лимита.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Дипмиссия уже направила запросы в губернаторство провинции Мугла и правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию.

Инцидент произошел 18 августа в отеле «Санхилл». Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

Днем ранее сообщалось, что ребенок находится в состоянии комы в больнице города Денизли. По словам матери девочки, за два дня ее сердце останавливалось пять раз.