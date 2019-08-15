Мужчина нашел способ безнаказанно отдыхать на работе

Пользователь сайта Reddit рассказал о том, как ему удалось добиться от руководства своей компании дополнительных перерывов.

По его словам, международная корпорация, в которой он работает, позволяет религиозным сотрудникам, коих в организации большинство, делать несколько перерывов в день на молитвы. Таким образом, отметил автор статьи, около 70–80% сотрудников часто покидают рабочее место: им разрешено уходить 2–3 раза по 10 минут.

При этом все работники получают одинаковую зарплату. Пользователь, будучи атеистом, возмутился такой политике компании. Он обратился к своей начальнице с просьбой предоставить ему аналогичные перерывы для медитации.

«В течение последних шести месяцев у меня были мои 30 минут медитации в саду нашей компании на свежем воздухе. Это вызвало некоторый резонанс, потому что другие нерелигиозные сотрудники также начинают выпрашивать время для того, чтобы помедитировать», — написал автор.

В какой-то момент в компании по этому поводу начались споры, однако, как подчеркнул мужчина, право на перерывы должно быть либо у всех работников, либо ни у кого.