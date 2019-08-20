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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

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Фото: Depositphotos
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В Турции руку 12-летней жительницы Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна. Об этом 19 августа сообщило издание «Фонтанка».

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Инцидент произошел 18 августа. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

На данный момент ребенок в состоянии комы находится в больнице города Денизли. По словам матери девочки, за два дня ее сердце останавливалось пять раз.

При этом туроператор пошел семье навстречу и на пару дней обеспечил их жильем рядом с больницей, однако последующее проживание им придется оплачивать самостоятельно. Российское консульство ситуацию на данный момент не прокомментировало.

14 августа сообщалось, что мальчик из Петербурга утонул в пожарном резервуаре в Карелии.

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