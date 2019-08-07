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Три человека утонули в Сочи во время купания в шторм

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Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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В Сочи три человека утонули во время купания в пятибалльный шторм, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды. Об этом 6 августа сообщил руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.

По его словам, погибшими являются туристы из других городов, которые пренебрегли предупреждениями спасателей и отправились купаться на дикие пляжи в плохую погоду.

«Спасатели смогли предотвратить гибель почти 20 человек, их вовремя извлекли из воды», - цитирует Домората ТАСС.

В администрации Сочи отметили, что из-за трагических инцидентов принято решение усилить контроль на пляжах во время штормов. При этом городские власти призвали немедленно вызвать полицию в случае, если человек отправляется купаться в шторм.

Накануне сообщалось, что житель Москвы, отдыхавший в Абхазии, утонул во время купания в море в штормовую погоду.

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