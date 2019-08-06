Погибшего во время шторма в Абхазии россиянина опознали

Личность погибшего россиянина, утонувшего во время купания в шторм в Абхазии, установлена. Им оказался житель Москвы 1984 года рождения, сообщает 6 августа ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

По данным ведомства, москвич купался во время четырехбалльного шторма в море. Его тело находится в морге.

Инцидент произошел накануне днем в Гагре. Как заявляли ранее в МЧС, высота волн превышала 3 м, что затрудняло поиски туриста, поэтому в операции был задействован вертолет.

Спасатели вытащили мужчину из воды, однако позднее в больнице он скончался.

Также в этот день погиб 19-летний житель города Очамчира, его тело пока не найдено.

Ранее в июле в Гагре произошло ДТП в автомобильном тоннеле. Погибла женщина, еще пятеро получили травмы средней и тяжелой степени.