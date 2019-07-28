В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией

В Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией. Об этом 28 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера абхазского парламента Левона Галустяна.

По его словам, диалог возможен только на условиях отказа Грузии от воинственной риторики, а также желания поменять взаимоотношения.

При этом он отметил, что послевоенная история демонстрирует лишь желание Грузии «поработить» Абхазию.

Галустян обратил внимание на то, что Тбилиси отказывается от подписания соглашения о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, что противоречит всем примирительным заявлениям, исходящим от грузинских властей.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.