В Совфеде поддержали призыв депутата Грузии к диалогу с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов поприветствовал призыв грузинского депутата Ады Маршании к нормализации отношений с Россией. В беседе с RT сенатор назвал неправильным текущее положение дел между Москвой и Грузией, заявив, что антироссийские настроения «не вписываются в грузинский менталитет».

Ситуацию с Абхазией и Южной Осетией Морозов назвал больной для Грузии темой, добавив, что данный вопрос должен обсуждаться только при участии представителей всех сторон.

«Но то, что в стране доминируют настроения нормализации, очевидно. Я недавно был в Грузии, у меня ощущение, что это глубоко дружественная нам страна», — отметил сенатор.

В воскресенье, 28 июля, в грузинском Батуми состоялась акция в поддержку налаживания отношений с Россией, пишет «Газета.ру».

Митинг организовала партия «Альянс патриотов Грузии», лидер которой — Ирма Инашвили — потребовала начать прямой разговор с Сухумом, Цхинвалом, Москвой. Депутат от партии Ада Маршания также подчеркнула необходимость инициировать «широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам».

Среди требований демонстрантов — отказ от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать и спровоцировали беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отвергнул из уважения к грузинскому народу.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.