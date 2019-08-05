Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и ее подруга утонули в Севастополе. Об этом сообщил замглавы городского управления безопасности Владимир Беспалый.

Девушки купались, несмотря на штормовое предупреждение, передает издание «Би-порт». По предварительным данным, одна из них прыгнула с пирса и ударилась об него, а вторая бросилась за ней и не смогла выплыть. По словам чиновника, инцидент произошел на территории яхт-клуба, не предназначенной для купания. Спасателей там нет, передает «Интерфакс».

Информацию о том, что одна из погибших — Гисмеева, подтвердили в мурманской федерации кикбоксинга. По словам Беспалого, вместе с ней была действующая чемпионка мира по кикбоксингу. Ее имя он не назвал.

В федерации кикбоксинга России «Известиям» сообщили, что вторая погибшая — лидер сборной России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса, многократная победительница чемпионатов России, неоднократная чемпионка мира и Европы Фатима Жагупова.

Президент федерации Владимир Украинцев рассказал, что девушки были в Севастополе на сборах. У них был билет до дома на вечер 4 августа, они решили искупаться напоследок.

«Элина живет возле моря в Мурманске, она первая пошла купаться. Фатима, говорят, полезла помогать ей, и ее накрыло», — рассказал он. По его словам, Гисмееву видели живой за 15 минут до гибели.