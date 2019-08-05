В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае на 8 и 9 августа объявлено штормовое предупреждение в связи со штормом «Франсиско», который, как прогнозируется, должен выйти к южному побережью региона. Об этом сообщает приморский гидрометцентр в понедельник, 5 августа.

Ожидаются сильные дожди — 15–45 мм осадков за 12 и менее часов, во Владивостоке количество выпавших осадков может достигнуть 50 мм за 12 и менее часов. В отдельных районах, по данным синоптиков, прогнозируются грозы. Скорость ветра на побережье будет составлять 18–23 м/с.

Подъем уровня воды в приморских реках составит 0,8–1,5 м. В небольших реках в восточных и южных районах возможен резкий подъем уровня воды до 3 м, что может привести к подтоплению участков дорог и с/х угодий, передает ТАСС.

26 июля в Сети появилось видео, на котором очевидцу удалось заснять прошедший в американском штате Висконсин шторм, выглядящий удивительно красиво.