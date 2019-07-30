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Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане

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Фото: Global Look Press/John Short/Design Pics
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Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

По информации метеорологов, сейчас ураган находится в 1,76 тыс. км к востоку от Гавайских островов. Он продолжает движение на запад со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра насчитывает 120 км/ч, пишет «РИА Новости».

26 июля в Сети появилось видео, на котором очевидцу удалось заснять прошедший в американском штате Висконсин шторм, выглядящий удивительно красиво. 13 июля сообщалось, что ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана.

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