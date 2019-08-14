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Мальчик из Петербурга утонул в пожарном резервуаре в Карелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка из Санкт-Петербурга в поселке Малиновая Варакка Лоухского района, сообщает в среду, 14 августа, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, мальчик, приехавший в Карелию в гости к родственникам, во время прогулки 13 августа бегал по заросшему кустарником подземному пожарному резервуару, провалился и утонул.

По данным администрации поселка, ребенок провалился в пожарный водоем, который был сделан из бетонных блоков, засыпанных сверху грунтом и поросших травой, сообщает местное издание «Республика».

Отмечается, что резервуар был заброшен и не эксплуатировался на протяжении долгого времени.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

13 августа сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку после гибели двухлетнего ребенка в искусственном водоеме в Талдоме Московской области.

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