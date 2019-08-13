Ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку после гибели двухлетнего ребенка в искусственном водоеме в Московской области. Об этом 13 августа агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Талдоме. Тело мальчика обнаружили 12 августа в двое частного дома в искусственном водоеме. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данным РЕН ТВ, тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Предварительно установлено, что родители оставили сына без присмотра на участке, и в это время он забрался в искусственный водоем и утонул.

9 августа сообщалось, что восьмилетняя девочка утонула в реке в Томской области.