Аналитики рассказали о тратах российских туристов во время отдыха

Аналитики выяснили, на что тратили деньги российские туристы во время отпуска. Об этом 16 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Деньги».

Специалисты изучили пользовательские платежи картами сервиса за период с мая по август 2019 года. Учитывались платежные операции в самых популярных у россиян странах для туризма.

Оказалось, что самые большие средние чеки за такси появлялись во время отдыха туристов в Греции (3 686 рублей), Италии (1 565 рублей) и Турции (1 482 рубля). Самая дорогая автомобильная аренда была зафиксирована в Греции и Франции — 18 957 рублей и 17 862 рубля. На Кипре и в Италии за прокат машины россияне платили в два раза меньше — 9 272 рубля и 6 354 рубля.

На заказы в кафе больше всего денег потратили в Италии — в среднем по 811 рублей, а меньше всего — в Турции (410 рублей) и Грузии (259 рублей). Самые большие средние счета в ресторанах оплатили во Франции (2 013 рублей) и в Таиланде (1 851 рубль). Наибольшие денежные суммы оставили в барах Таиланда (3 122 рубля), Турции (2 256 рублей) и Кипра (2 125 рублей), а самую меньшую — в Испании (813 рублей).

Билеты в музеи и на туристические шоу дороже всего обошлись путешественникам в Таиланде, в среднем на них потратили 22 121 рубль. В Турции и Грузии эта сумма составила 854 и 635 рублей. Страной с самым дорогим чеком россиян за экскурсии стала Греция, там на них потратили 11 953 рубля. Во Франции и Грузии экскурсии обошлись в 4 378 рублей и 2656 рублей соответственно.

«На водные прогулки, кино, боулинг и другие развлечения пользователи тратили больше всего в Италии (в среднем по 2 766 рублей), Таиланде (2 360 рублей) и Испании (1 733 рубля), меньше всего — в Грузии (618 рублей) и Франции (644 рубля)», — отметили аналитики компании. Самые большие транспортные расходы были у российских туристов во Франции, Греции и на Кипре.

Самые внушительные чеки за номера в отелях были у отдыхающих во Франции (7 483 рубля) и Италии (6 577 рублей), а самые маленькие — в Турции (3 391 рубль). Аналитиками учитывались деньги за бронирование жилья, а также за продление аренды и поздний выезд. Те, кто путешествовал по России, тратили еще меньше — их средний чек составил 2 386 рублей.

5 августа выяснилось, как и на что россияне тратят деньги в поездках.