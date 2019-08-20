Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину. Об этом во вторник, 20 августа, рассказали в посольстве России в Анкаре, сообщает «РИА Новости».

По данным генконсульства РФ в Анталье, девочка находится в больнице города Денизли в критическом состоянии. Отмечается, что в страховой компании признали случай страховым и готовы покрыть все расходы на лечение в рамках предусмотренных лимитов.

Помощь родителям ребенка оказывает и туроператор, через которого они бронировали поездку. В том числе им предоставили переводчика и на пару дней обеспечили их жильем рядом с больницей.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, руку 12-летней жительницы Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна. Первым на помощь девочке подоспел ее отец, однако рука оказалась в насосе очень глубоко, поэтому потребовалась помощь нескольких человек, чтобы сломать трубу и извлечь девочку из бассейна.

По словам матери девочки, за два дня сердце ребенка останавливалось пять раз.