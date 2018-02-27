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Эрдоган пообещал шестилетней девочке почетные похороны после гибели в бою

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Фото: youtube.com
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время публичного выступления в городе Кахраманмараш пригласил на сцену шестилетнюю воспитанницу кадетского училища и пообещал ей почетные похороны, если она погибнет в бою.

 В своей речи Эрдоган говорил о том, что принятая Совбезом ООН резолюция 2401 о гуманитарном перемирии в Сирии не выполняется. Увидев в зале плачущую девочку, президент Турции позвал ее на сцену. 

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«Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут», — приводит «РИА Новости» слова Эрдогана.

«У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией», — сказал президент.

После этого он спросил у девочки, готова ли она на всё ради своей страны. Получив утвердительный ответ, Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил со сцены.

Как писал портал iz.ru, в конце прошлой недели Совбез ООН принял резолюцию 2401, предусматривающую  прекращение боевых действий на территории Сирии на период в 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.

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