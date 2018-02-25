Принятая резолюция СБ ООН не повлияет на турецкую операцию в Африне

Принятая 24 февраля резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии не повлияет на операцию «Оливковая ветвь» в Африне, так как она проводится против террористов, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Не может быть и речи, что решение СБ ООН повлияет на операцию», — цитирует его слова «РИА Новости».

Принятый документ на 30 дней устанавливает в Сирии режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы. При этом перемирие не распространяется на военные операции против террористов различных группировок.

Турецкая спецоперация «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» началась 20 января 2018 года. 25 февраля источник в рядах курдов сообщил, что за это время в Африне погибли 187 гражданских и более 550 человек получили ранения.