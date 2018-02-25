Прямой эфир
Сюжет:

Принятая резолюция СБ ООН не повлияет на турецкую операцию в Африне

0
Фото: Global Look Prees/Ma Yan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятая 24 февраля резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии не повлияет на операцию «Оливковая ветвь» в Африне, так как она проводится против террористов, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Не может быть и речи, что решение СБ ООН повлияет на операцию», — цитирует его слова «РИА Новости»

Принятый документ на 30 дней устанавливает в Сирии режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы. При этом перемирие не распространяется на военные операции против террористов различных группировок.

Турецкая спецоперация «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» началась 20 января 2018 года. 25 февраля источник в рядах курдов сообщил, что за это время в Африне погибли 187 гражданских и более 550 человек получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД прокомментировал резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии
Госдеп требует немедленного выполнения резолюции СБ ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017