МИД прокомментировал резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности (ООН) об установлении 30-дневного перемирия в Сирии с гуманитарными целями, «руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения». С таким заявлением выступил МИД РФ в воскресенье, 25 февраля.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований в Сирии обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Россия пообещала, что передышки террористы не получат.

Отмечается, что все замечания Москвы были отражены в тексте документа после многодневных консультаций.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на как минимум 30 дней. Документ, за который проголосовали все 15 стран, требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гумпомощи в труднодоступные из-за боев районы.