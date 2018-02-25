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МИД прокомментировал резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности (ООН) об установлении 30-дневного перемирия в Сирии с гуманитарными целями, «руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения». С таким заявлением выступил МИД РФ в воскресенье, 25 февраля.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований в Сирии обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Россия пообещала, что передышки террористы не получат.

Отмечается, что все замечания Москвы были отражены в тексте документа после многодневных консультаций.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на как минимум 30 дней. Документ, за который проголосовали все 15 стран, требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гумпомощи в труднодоступные из-за боев районы.

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