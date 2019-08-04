За щитом: что изменит появление закона против семейного насилия

В осеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». О его необходимости давно говорят депутаты и общественники. Документ создаст новые механизмы защиты жертв — охранный ордер и защитное предписание, то есть официальный запрет агрессору приближаться к пострадавшим. Авторы законопроекта, ссылаясь на статистику, говорят, что декриминализация побоев сделала тему домашнего насилия еще более латентной. А новые нормы облегчат защиту потерпевших. Как рассказал «Известиям» председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, охранный ордер — полезный инструмент, он используется во многих странах мира. Однако в целом в семейные отношения нужно вмешиваться очень осторожно, а профилактикой бытовых преступлений должны заниматься не только полицейские, но и психологи.

Ошибка декриминализации

В российском законодательстве нет понятия «домашнее насилие». Один из важнейших документов — Семейный кодекс — только обязует супругов «строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи». Однако рекомендаций относительно сдержанности в проявлении агрессии этот документ не содержит.

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В 2016 году в Госдуму внесли законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, но он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса. Однако в 2017-м она была декриминализирована. Статью «Побои» ввели в Кодекс об административных правонарушениях — она предполагает штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что декриминализация побоев была серьезной ошибкой.

По данным Росстата, в 2015 году от насилия в семье пострадали 36 493 женщины, а в 2016-м — 49 765 женщин. После декриминализации побоев резко снизилось число пострадавших: в 2017 году их было уже 25 667, а в 2018-м — 23 518 человек.

Как рассказала «Известиям» Оксана Пушкина, реальные масштабы насильственных преступлений в семье сложно оценить, особенно если учесть то, что главные особенности семейно-бытового насилия — систематичность и латентность.

насилие Фото: Depositphotos

— Судить о количестве случаев, тем более в динамике, очень сложно. Пострадавшая от рук «кухонного боксера» женщина теперь еще больше боится идти в полицию, думая, что государство на стороне обидчика, — отметила депутат.

Криминализация побоев необходима, но этот шаг, по мнению парламентария, проблему семейного насилия не решит. Необходимо принять закон, который установит правовые и организационные основы профилактики семейно-бытового насилия, определит ключевые права пострадавших.

Сейчас Оксана Пушкина вместе с группой соавторов разрабатывает такой документ. Сейчас формируется его понятийный аппарат. Будут введены определения «семейно-бытовое насилие» и «близкие лица», «охранный ордер» («защитное предписание»). Предполагается, что новый закон будет носить не рамочный характер, а станет основой для реально действующей системы профилактики, пояснила депутат.

Новеллы законопроекта — так называемые охранные ордера и защитные предписания — запрет приближаться к пострадавшим. Полномочия выносить предписания получит полиция, ордера — суд, в зависимости от стадии рассмотрения дела.

По словам депутата, защитное предписание будет запрещать преследовать пострадавшего, предпринимать попытки выяснить место его пребывания, а также приобретать и использовать любого вида оружие. На время действия защитного предписания обвиняемый в домашнем насилии будет поставлен на профилактический учет и контроль в органах внутренних дел.

насилие Фото: Pixabay

— Для вынесения предписания необходимо, чтобы потерпевшая сторона подала заявление в полицию, а за его нарушение будет предусмотрена административная ответственность . Предписание — это способ предупреждения, возможно, более серьезного правонарушения в отношении жертвы. Введение охранных ордеров облегчит защиту потерпевших и будет работать на профилактику новых актов насилия, — уверена Оксана Пушкина.

Как сказали «Известиям» в аппарате депутата, законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

«Щит» для жертвы

Важная задача документа — не наказать провинившихся (правоохранители легко вычисляют мужей и сожителей-убийц и отправляют их на скамью подсудимых), а защитить женщину от агрессора.

— Фактически всё законодательство, которое есть сегодня, работает постфактум. То есть мы должны дождаться каких-то серьезных телесных повреждений или, простите, убийства, чтобы наказать агрессора, — отметила адвокат, соавтор проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Мари Давтян.

Как рассказал «Известиям» президент Коллегии московских адвокатов «ВердиктЪ» Алексей Паршин, в России жертва не защищена законом от преследований, а угрозы и уговоры могут поступать через социальные сети, родным и близким, через непосредственный контакт.

насилие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Все попытки обращений в полицию за помощью, как правило, ничем не заканчиваются. У правоохранительных органов нет правовых инструментов реагировать на такие виды преследований. Тем более если угрозы носят неявный характер и не сопровождаются физическим насилием, — пояснил адвокат.

Мари Давтян, как и многие правозащитники, считает охранный ордер одним из самых эффективных способов защиты пострадавших от домашнего насилия. Адвокат уверена: если будет принят комплексный закон, эта система заработает в России так же, как в других странах.

— Законопроект предусматривает встраивание механизма защитных предписаний и иных мер профилактики в уже существующие системы: правоохранительную, судебную, социального обслуживания. Создавать какие-либо новые структуры нет необходимости, — пояснил Алексей Паршин.

По словам Мари Давтян, в законопроекте прописан механизм межведомственного взаимодействия. Каждая структура, куда может обратиться пострадавшая, — полиция, травмпункты, органы соцзащиты — должна быть подготовлена к работе с жертвами домашнего насилия.

Государственные убежища

Новый закон должен предусмотреть увеличение количества реабилитационных учреждений для жертв. По словам директора центра «Насилию.нет» Анны Ривиной, сегодня по всей стране наберется чуть меньше 200 таких организаций, как государственных, так и созданных НКО.

насилие Фото: Depositphotos

— Этого количества не хватает для эффективной работы. И даже об этих центрах не знают те женщины, те дети, те пожилые люди, которым эта помощь очень нужна. Информирования о кризисных центрах не хватает, — считает Анна Ривина.

Она также отметила необходимость выстраивания межведомственного взаимодействия — чтобы и полицейские, и опека, и соцзащита знали о наличии кризисных центров и сразу отправляли туда женщин. Важно добиться и того, чтобы в таких учреждениях был максимально низкий бюрократический порог. Например, сегодня в Москве в кризисный центр может обратиться только та женщина, у которой есть регистрация в регионе. От этой практики нужно отказаться, уверена Анна Ривина.

Предельно аккуратно

Председатель общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена считает, что к нововведениям, которые может предложить проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, «нужно относиться предельно аккуратно». По его словам, опыт Франции и других стран в части ювенальной юстиции показал, что может возникать достаточно много проблем при защите предполагаемой жертвы от опасного поведения близких.

— Я как раз не являюсь сторонником того, чтобы государство всё больше и больше получало возможность вмешиваться в семейные отношения. Что касается охранного ордера, то, наверное, это полезный инструмент. Он существует во многих странах мира и неплохо работает, — отметил правозащитник в разговоре с «Известиями».

насилие Фото: Depositphotos

Анатолий Кучерена считает, что нельзя сваливать решение проблемы с домашним насилием только на полицию.

— Есть достаточно много всяких процедур, предусмотренных действующим российским законодательством, которые направлены на то, чтобы помочь как жертве, так и агрессору, — подчеркнул адвокат.

По мнению юриста, с «домашними боксерами», которые могут игнорировать охранные ордера, должны работать не только полицейские, но и психологи.