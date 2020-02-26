Прямой эфир

Россиянина в Белоруссии приговорили к 17 годам колонии за ввоз более 311 кг гашиша

0
Фото: РИА Новости/Иван Руднев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин России приговорен в Белоруссии к 17 годам лишения свободы за ввоз более 311 кг гашиша. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Торг неуместен: за сбыт наркотиков в Сети предлагают давать 25 лет
Парламентарии и эксперты признают отсутствие контроля за распространением психотропных веществ

«Гродненский областной суд приговорил 46-летнего гражданина России к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в публикации.

Отмечается, что в мае 2019 года мужчина, пересекая литовско-белорусскую границу на микроавтобусе, попытался ввезти брикеты с гашишом весом 311,120 кг.

18 февраля сообщалось, что в отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков после получения посылки из Индии с антидепрессантами. В полученной посылке находилось 300 таблеток, которые содержат в своем составе бупропион,производным компонентом которого является эфедрон (меткатинон).

Эфедрон отнесен к списку №1 наркотических средств, его ввоз в Россию запрещен. Как следует из ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса, наказание по данной статье предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин одобрил изменения в процедуре возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков
ФСБ сообщила об изъятии 20 кг героина в Самарской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020