Россиянина в Белоруссии приговорили к 17 годам колонии за ввоз более 311 кг гашиша

Гражданин России приговорен в Белоруссии к 17 годам лишения свободы за ввоз более 311 кг гашиша. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

«Гродненский областной суд приговорил 46-летнего гражданина России к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в публикации.

Отмечается, что в мае 2019 года мужчина, пересекая литовско-белорусскую границу на микроавтобусе, попытался ввезти брикеты с гашишом весом 311,120 кг.

18 февраля сообщалось, что в отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков после получения посылки из Индии с антидепрессантами. В полученной посылке находилось 300 таблеток, которые содержат в своем составе бупропион,производным компонентом которого является эфедрон (меткатинон).

Эфедрон отнесен к списку №1 наркотических средств, его ввоз в Россию запрещен. Как следует из ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса, наказание по данной статье предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.