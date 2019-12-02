Торг неуместен: за сбыт наркотиков в Сети предлагают давать 25 лет

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети — до 25 лет лишения свободы. Об этом говорится в официальном письме в адрес главы МВД Владимира Колокольцева (есть в распоряжении «Известий»). Инициатор Василий Власов объяснил «Известиям» необходимость изменения законодательства безнаказанностью торговли наркотиками в интернете и даркнете. Эксперты называют это «гиперпроблемой» России. Глава правления Национального антинаркотического центра Никита Лушников полагает, что идея депутата даже запоздала, так как продажа наркотиков давно перешла в интернет.

Неконтролируемая сфера

Инициативу первого зампреда комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова 2 декабря обсудят на парламентских слушаниях, темой которых станет «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем грозит даркнет». Как рассказал «Известиям» депутат, сегодня наказание в этой сфере недостаточно сурово и до конца оно не отрегулировано.

— Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете (частные и неконтролируемые интернет-сети. — «Известия») отследить намного сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный, — объяснил парламентарий.

В письме на имя главы МВД он предлагает ужесточить наказание, предусмотренное п. 2 ст. 228.1 УК РФ за осуществление сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет).

«Несмотря на все принимаемые меры, объем продажи наркотиков в нашей стране неуклонно растет. Крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков находится именно в России. Особенности файлообмена на таких интернет-площадках позволяет крупным производителям и продавцам наркотических средств практически не бояться деанонимизации», — говорится в обращении.

Василий Власов предлагает, ввести максимальные меры наказания до 25 лет лишения свободы. В настоящее время осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

«Известия» направили запрос в пресс-службу МВД. Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил «Известиям», что распространение наркотиков через интернет — гиперпроблема.

— Тема суперактуальна, поскольку через эту сеть сегодня распространяется очень большой объем наркотических средств. Поэтому проблему нужно решать на законодательном уровне. На это уже обращал внимание наш президент, — заявил «Известиям» адвокат.

По его мнению, России стоит изучить опыт других стран, которые также ведут борьбу с распространением наркотиков в интернете.

25 октября Владимир Путин дал поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву до 10 января следующего года принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Также ведомству было поручено подготовить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел в этой сфере.

Нужны киберотделы

Глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников считает инициативу Василия Власова не только актуальной, но и запоздалой.

— Действительно, сейчас торговля наркотиками перешла в даркнет, и она практически неконтролируема. Большинство покупателей даже не знают, как происходит процесс продажи, — заявил эксперт.

По его мнению, силовикам сегодня нужно создавать киберотделы, которые будут вести борьбу в виртуальном, а не в физическом мире.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич предлагает создать Федеральное агентство кибербезопасности, так как само по себе ужесточение наказания вряд ли решит проблему. По его мнению, Роскомнадзор и так сегодня не справляется с большим потоком задач, которые перед ним ставятся.

— Можно войти в интернет и легко найти десятки сайтов, которые рекламируют продажу этих закладок. Мы можем написать заявление в правоохранительные органы, но что дальше? Пока пройдут все проверки, всё будет в открытом доступе, — говорит Александр Малькевич, настаивающий на немедленной досудебной блокировке таких интернет-ресурсов.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев, который примет участие в парламентских слушаниях, в разговоре с «Известиями» отметил, что аудитория одной из самых популярных даркнет-площадок для торговли наркотиками Hydrа за первую половину этого года оценивалась в 750 тыс. человек.

— Ежедневно на ней «оставляется» 13 625 «закладок» с наркотиками более чем на 227 млн рублей, или 64,9 млрд рублей в год. Эта проблема требует комплексных решений, среди которых — активизация межведомственной работы, связанной с профилактикой, воспрепятствованием и оперативным реагированием на новые виды угроз, — убежден парламентарий.

Глава всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов заявил «Известиям», что сегодня 99% запрещенных веществ распространяется через интернет и особенно через Telegram.

— Даже не нужно живое общение с дилером. Интересующийся просто получает нужные ему ответы через ботов, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, чтобы снизить спрос на рынке, нужно проводить профилактику наркомании, которая должна восприниматься населением как угроза жизни и здоровью.