Драгдилерам отдали инициативу: сыщикам объяснили, что такое провокация
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД направило в территориальные подразделения инструкцию, в которой дано разъяснение, как нельзя проводить важнейшее и оперативное мероприятие — проверочную закупку. Рекомендации разработаны в связи с участившимися решениями Европейского суда по правам человека о несоответствии действий российских наркополицейских международным стандартам. В самом ведомстве поговаривают, что появление этой инструкции также связано с делом журналиста Ивана Голунова. «Известия» ознакомились с положениями документа и спросили мнение самих наркополицейских о новом регламенте.
Несколько дней назад в антинаркотические подразделения полиции поступил документ из профильного Главка МВД, растолковывающий сыщикам, какие действия во время оперативных мероприятиях грубо нарушают права человека, а следовательно, недопустимы в работе. В первую очередь инструкция касается проверочной закупки — главного инструмента получения доказательств о вине драгдилера, исходя из практики.
В документе (копия есть в распоряжении редакции) подчеркивается, что «интересы государства не могут оправдывать провокацию, а использование доказательств, полученных в ее результате, согласно статье 89 УПК РФ, недопустимо». В частности, нарушение этого и других основополагающих принципов международного права в России было отражено в решениях ЕСПЧ по процессам «Ваньян против Российской Федерации», «Худобин против Российской Федерации», «Банников против Российской Федерации».
Судимость не аргумент
Документ указывает, что для проведения такого мероприятия должны быть собраны «достаточные достоверные данные» из различных источников, путем проверки других правонарушений. К таким данным ЕСПЧ относит осведомленность человека о ценах на черном рынке наркотиков, его способность незамедлительно их достать, заинтересованность в материальной выгоде от сделки.
В то же время инструкция акцентирует внимание на том, что «нельзя признавать достаточными только сведения о том, что в прошлом лицо привлекалось к уголовной ответственности» за незаконный оборот.
В ЕСПЧ считают, что судимость еще не говорит о том, что лицо осуществляет какую-либо противоправную деятельность — это следует из решения по делу «Банников против России».
Даже мелкого сбытчика сыскарям придется прослушивать, организовывать за ним наблюдение и прочие дополнительные мероприятия — так как одной проверочной закупки, исходя из директивы, недостаточно для признания ее «проведенной надлежащим образом». Вероятно, это усложнит процедуру — ряд подобных мероприятий (например, прослушивание телефонных переговоров) требуют судебного разрешения.
Инструкция обращает внимание на случаи, когда в отношении одного и того же лица закупка проводится несколько раз. Имеются в виду случаи, когда первая попытка уличить человека оказывается неудачной для полиции. Авторы инструкции указывают, что для второй попытки требуются новые основания и новое мотивированное постановление, заверенное уполномоченными лицами.
Азбука провокации
В инструкции говорится о том, что незаконно создавать обстановку, располагающую к совершению преступления. Должна быть уверенность в том, что «преступление было бы совершено и без вмешательства сотрудников правоохранительных органов».
Речь идет о тех случаях, когда недобросовестные оперативники и их доверенные лица склоняют — просьбами, уговорами, угрозами и другими мотивирующими способами — к совершению преступления. Например, проявляют инициативу, сами обращаются к своему знакомому с просьбой достать по старым каналам запрещенные препараты и сулят за это деньги. ЕСПЧ однозначно говорит, что это провокация, то есть «склонение и побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий».
В частности, к инициативным действиям инструкция относит «повторное предложение (достать, продать наркотики), несмотря на первоначальный отказ, настойчивые напоминания, повышение цены сверх средней, ссылки на абстинентный синдром». В частности, ЕСПЧ признал провокацией по делам «Веселов и другие против Российской Федерации», «Ваньян против Российской Федерации» случаи, когда доверенные лица полиции жаловались фигурантам на «ломку».
Отдали инициативу
В инструкции указано, что до проведения проверочной закупки, во время нее сбытчик «должен сам сообщать данные о наличии у него возможности достать наркотические средства или психотропные вещества или предложить приобрести у него наркотическое средство». Причем эти сведения должны быть подтверждены (аудиозапись, запись телефонных переговоров).
В то же время к провокации не относятся случаи, когда покупатель действовал без договоренности с полицией, то есть не был агентом силовиков. Например, в рамках серьезных расследований, когда проводится длительное наблюдение за преступной группой, полиции становится известно о договоренности одного преступника купить наркотики у другого. Иногда накануне сделки наркополицейские делают потенциальному покупателю предложение о сотрудничестве, и он соглашается. В таких ситуациях суду неважно, как покупатель договорился с поставщиком — провокации здесь не будет, говорится в инструкции.
Качество вместо количества
Мнения об инструкции среди источников «Известий» в среде оперативников разделились. Но собеседники отметили, что это не первый документ, напоминающий о недопустимости провокаций, и сошлись в том, что при условии соблюдения предписанных правил оперативной работы поток дел, направленных в суд, может стать значительно меньше.
— Если выполнять инструкцию буквально, то жизнь наркосбытчиков значительно облегчится. Инструкция требует дополнительных технических мероприятий, а такие вещи всегда сопряжены с бумажной волокитой, очередями в суде за санкцией, если таковая требуется. Плюс это очень дорого: любая прослушка (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. — «Известия») стоит существенных средств, привлечения дополнительных специалистов. Поток дел резко сократится. И это при том, что у нас и сейчас-то до всех драгдилеров руки не доходят, — говорит оперативник одного из столичных подразделений по борьбе с наркотиками.
Его коллега, опрошенный «Известиями», не столь пессимистично настроен.
— Ну, если за рубежом полиция справляется при работе в таких рамках, то почему мы не сможем? В серьезных подразделениях нашей системы давно именно так и работают, ничего нового в этих требованиях нет. Думаю, если воплощать в жизнь то, что написано в документе, начнут все антинаркотические подразделения, в суд дел будут направлять действительно меньше, но их качество существенно повысится. Из таких материалов с гораздо большей вероятностью можно выделить и другие расследования. К тому же, такой подход поможет отделить зерна от плевел, хочется верить, что акцент руководители будут делать на более значимых делах. Сегодня же низовые подразделения часто заняты мелкими сбытчиками, которые сами зачастую потребители, зависимые люди, нуждающиеся в лечении. Такие раскрытия делаются за пару дней, но общественной пользы от посадок не много, — говорит офицер.