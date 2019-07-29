Драгдилерам отдали инициативу: сыщикам объяснили, что такое провокация

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД направило в территориальные подразделения инструкцию, в которой дано разъяснение, как нельзя проводить важнейшее и оперативное мероприятие — проверочную закупку. Рекомендации разработаны в связи с участившимися решениями Европейского суда по правам человека о несоответствии действий российских наркополицейских международным стандартам. В самом ведомстве поговаривают, что появление этой инструкции также связано с делом журналиста Ивана Голунова. «Известия» ознакомились с положениями документа и спросили мнение самих наркополицейских о новом регламенте.

Несколько дней назад в антинаркотические подразделения полиции поступил документ из профильного Главка МВД, растолковывающий сыщикам, какие действия во время оперативных мероприятиях грубо нарушают права человека, а следовательно, недопустимы в работе. В первую очередь инструкция касается проверочной закупки — главного инструмента получения доказательств о вине драгдилера, исходя из практики.

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В документе (копия есть в распоряжении редакции) подчеркивается, что «интересы государства не могут оправдывать провокацию, а использование доказательств, полученных в ее результате, согласно статье 89 УПК РФ, недопустимо». В частности, нарушение этого и других основополагающих принципов международного права в России было отражено в решениях ЕСПЧ по процессам «Ваньян против Российской Федерации», «Худобин против Российской Федерации», «Банников против Российской Федерации».

Автор цитаты Проверочная закупка — оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования. (согласно ст. 49 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»)

Судимость не аргумент

Документ указывает, что для проведения такого мероприятия должны быть собраны «достаточные достоверные данные» из различных источников, путем проверки других правонарушений. К таким данным ЕСПЧ относит осведомленность человека о ценах на черном рынке наркотиков, его способность незамедлительно их достать, заинтересованность в материальной выгоде от сделки.

В то же время инструкция акцентирует внимание на том, что «нельзя признавать достаточными только сведения о том, что в прошлом лицо привлекалось к уголовной ответственности» за незаконный оборот.

В ЕСПЧ считают, что судимость еще не говорит о том, что лицо осуществляет какую-либо противоправную деятельность — это следует из решения по делу «Банников против России».

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Даже мелкого сбытчика сыскарям придется прослушивать, организовывать за ним наблюдение и прочие дополнительные мероприятия — так как одной проверочной закупки, исходя из директивы, недостаточно для признания ее «проведенной надлежащим образом». Вероятно, это усложнит процедуру — ряд подобных мероприятий (например, прослушивание телефонных переговоров) требуют судебного разрешения.

Инструкция обращает внимание на случаи, когда в отношении одного и того же лица закупка проводится несколько раз. Имеются в виду случаи, когда первая попытка уличить человека оказывается неудачной для полиции. Авторы инструкции указывают, что для второй попытки требуются новые основания и новое мотивированное постановление, заверенное уполномоченными лицами.

Азбука провокации

В инструкции говорится о том, что незаконно создавать обстановку, располагающую к совершению преступления. Должна быть уверенность в том, что «преступление было бы совершено и без вмешательства сотрудников правоохранительных органов» .

Речь идет о тех случаях, когда недобросовестные оперативники и их доверенные лица склоняют — просьбами, уговорами, угрозами и другими мотивирующими способами — к совершению преступления. Например, проявляют инициативу, сами обращаются к своему знакомому с просьбой достать по старым каналам запрещенные препараты и сулят за это деньги. ЕСПЧ однозначно говорит, что это провокация, то есть «склонение и побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий».

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В частности, к инициативным действиям инструкция относит «повторное предложение (достать, продать наркотики), несмотря на первоначальный отказ, настойчивые напоминания, повышение цены сверх средней, ссылки на абстинентный синдром». В частности, ЕСПЧ признал провокацией по делам «Веселов и другие против Российской Федерации», «Ваньян против Российской Федерации» случаи, когда доверенные лица полиции жаловались фигурантам на «ломку».

Отдали инициативу

В инструкции указано, что до проведения проверочной закупки, во время нее сбытчик «должен сам сообщать данные о наличии у него возможности достать наркотические средства или психотропные вещества или предложить приобрести у него наркотическое средство». Причем эти сведения должны быть подтверждены (аудиозапись, запись телефонных переговоров).

В то же время к провокации не относятся случаи, когда покупатель действовал без договоренности с полицией, то есть не был агентом силовиков. Например, в рамках серьезных расследований, когда проводится длительное наблюдение за преступной группой, полиции становится известно о договоренности одного преступника купить наркотики у другого. Иногда накануне сделки наркополицейские делают потенциальному покупателю предложение о сотрудничестве, и он соглашается. В таких ситуациях суду неважно, как покупатель договорился с поставщиком — провокации здесь не будет, говорится в инструкции.

Качество вместо количества

Мнения об инструкции среди источников «Известий» в среде оперативников разделились. Но собеседники отметили, что это не первый документ, напоминающий о недопустимости провокаций, и сошлись в том, что при условии соблюдения предписанных правил оперативной работы поток дел, направленных в суд, может стать значительно меньше.

мвд Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Если выполнять инструкцию буквально, то жизнь наркосбытчиков значительно облегчится. Инструкция требует дополнительных технических мероприятий, а такие вещи всегда сопряжены с бумажной волокитой, очередями в суде за санкцией, если таковая требуется. Плюс это очень дорого: любая прослушка (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. — «Известия») стоит существенных средств, привлечения дополнительных специалистов. Поток дел резко сократится. И это при том, что у нас и сейчас-то до всех драгдилеров руки не доходят , — говорит оперативник одного из столичных подразделений по борьбе с наркотиками.

Его коллега, опрошенный «Известиями», не столь пессимистично настроен.