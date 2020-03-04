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Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики

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Фото: TASS/Zuma
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции. Это произошло в среду, 4 марта, во время его выступления в парламенте с отчетом.

По словам министра, Нацполиция — самый крупный держатель наркотических препаратов в стране. Там хранится около 2 тонн изъятого каннабиса, 1,1 тонны героина, тонна кокаина, 400 кг амфетамина, 300 кг гашиша «и так далее», цитирует его ТАСС. Аваков попросил парламентариев определиться со способом реализации всего этого «в пользу государственного бюджета и украинской медицины».

Ранее 4 февраля на Украине был назначен новый кабинет министров. Аваков стал одним из четырех глав министерств, сохранивших пост, также на прежних должностях остались министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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