Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства, предложенный премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Решение поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ТАСС.

В новом составе правительства свои должности сохранили только четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

При этом в настоящий момент еще не назначены министр культуры, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр развития экономики и сельского хозяйства, а также министр образования и науки.

Кроме того, три человека отказались от предложенных постов: Олег Коростелев, которому была предложена должность вице-премьера по вопросам оборонной промышленности, Роман Жуковский, который мог стать министром экономики, и Тимофей Милованов — ему была предложена должность министра агрополитики.

Всего в новом составе утверждены 13 членов правительства.

Ранее в этот же день на внеочередном заседании Верховная рада Украины одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Обновление состава украинского правительства осуществлено в соответствии с законодательством страны, так как за отставкой премьера следует отставка всего кабинета министров.