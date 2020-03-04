Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство

Новый состав кабмина вряд ли сменит курс страны, но явно будет нацелен на изменения в социальной сфере, а именно — постарается протолкнуть резонансные реформы Владимира Зеленского , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль, известный лишь тем, что работал в структурах олигарха Рината Ахметова. Хотя часть правительства сохранила портфели, новые лица оказались такими же темными лошадками, как их предшественники. Как всегда, непотопляемым остался глава МВД Арсен Аваков, переживший и смену президента в 2019 году.

Рейтинг недоверия

На очередном заседании Верховной рады нардепы приняли отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра страны. «За» проголосовали 353 депутата. Вместе с ним ушел и весь кабмин. После нескольких часов обсуждения 291 голосом парламентарии выбрали Дениса Шмыгаля на замену ушедшему главе правительства.

Ранее во время выступления в зале парламента Владимир Зеленский высказал свое недовольство командой главы кабмина.

М4 Фото: РИА Новости/Стрингер

— Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно много работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Мы постоянно слышим об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика споткнулась и рискует проехать лицом по земле, — заявил президент Украины.

Он отметил, что основные вопросы в сфере соцполитики до сих пор не решены. И одной из острейших проблем до сих пор остается индексация пенсий. В том числе по этой причине, по данным украинских СМИ, глава государства уже несколько месяцев проводил встречи с потенциальными кандидатами на замену главы правительства.

Бывший премьер — 35-летний Алексей Гончарук — не раз пытался снять с себя обременительные полномочия главы кабмина. Так, в январе он подавал заявление об отставке после того, как в интернете появилась аудиозапись, на которой премьер называет себя профаном в экономике и обвиняет президента страны в примитивном понимании экономических процессов. Правда, тогда «соскочить» не удалось — Владимир Зеленский отставку не принял.

— Итоговое решение обусловлено несколькими причинами. Первая — министры во главе с премьером продемонстрировали полную некомпетентность. Так что процесс отставки был даже затянут. Более того, президент недоволен опросами общественного мнения. И когда уровень доверия к правительству резко обвалился, он осознал, что это тянет за собой и рейтинг доверия к самому президенту, — отметил в беседе с «Известиями» украинский политолог Михаил Погребинский.

М2 Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кроме того, по словам эксперта, Владимир Зеленский осознал реальное экономическое положение дел в стране, ведь Украина уже не в состоянии выполнять свои социальные и экономические обязательства.

С самого начала у Владимира Зеленского не было компетентной команды, считает завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

— Фактически ему некого и сейчас ставить на самые ответственные посты. Ситуация усугубляется и неутихающими олигархическими и внутриполитическими войнами: идет борьба за влияние не только между Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, но и внешнеполитическая борьба с первым , — отметил политолог.

Тем более сейчас необходимы люди для выравнивания экономической ситуации в стране, подчеркнул он. По словам Владимира Евсеева, это возможно лишь при переориентации на рынок постсоветского пространства. Однако это неприемлемо для тех, кто поддерживает нового главу государства.

Темные лошадки 2.0

Новый глава правительства ранее занимал посты вице-премьера и министра развития общин и территорий. Денису Шмыгалю 44 года, он окончил Национальный университет «Львовская политехника». Позже получал дополнительное образование в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии и Германии. В течение двух лет руководил Бурштынской ТЭС.

— Денис Шмыгаль работал в системе олигарха Рината Ахметова. Последний известен своей очень квалифицированной кадровой политикой. У него работают профессионалы. Он умеет подбирать кадры, поэтому новый премьер точно более компетентен, чем Гончарук, который сам признавался в том, что он профан в экономике, — заметил Михаил Погребинский.

М3 Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что касается других назначений на ключевые посты, то бывшего главу МИДа Вадима Пристайко (он, правда, получил повышение, став вице-премьером), который был ориентирован на НАТО и выстраивание отношений с альянсом, заменит «проЕСовский» Дмитрий Кулеба, ранее занимавший должность замглавы кабмина. Так что, по словам эксперта, ждать смены внешнеполитического вектора не стоит.

По мнению Владимира Евсеева, главная задача нового правительства — протащить радикальные реформы Владимира Зеленского. К ним, в частности, относятся земельная реформа, приватизация госсобственности, изменения в сфере медицины и многое другое.

— Первое — им необходимо добиться разрешения на продажу земли иностранцам. Правда, это вряд ли серьезно повлияет на экономику страны, — уверен эксперт.

С этим согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, основной задачей нового украинского кабмина будет реанимация экономики государства.

— Правда, никаких предпосылок к этому нет, а мировая конъюнктура, наоборот, говорит о негативных трендах для Украины. Относительно же реформ, думаю, приоритеты останутся прежними, а именно — открытие рынка земли, передача в концессию ряда стратегических для государства объектов, ну и, естественно, удовлетворение аппетитов основных украинских олигархов , — добавил политолог.

М1 Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko