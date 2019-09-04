Спустился на землю: каких реформ Зеленский потребовал от правительства

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым правительством страны. Глава государства потребовал подготовить и принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, отменить мораторий на продажу сельхозземель, обеспечить приватизацию ряда госпредприятий. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях таких нововведений.

Самокат приватизации

Владимир Зеленский встретился с новым правительством Украины, руководством Верховной рады и представителями силовых ведомств 2 сентября. Мероприятие началось с традиционных для современной украинской политики элементов стендапа. «Хотел пошутить по поводу самоката, но у нас серьезное совещание, поэтому не буду», — заявил Зеленский, передавая слово премьеру Алексею Гончаруку. «А я хотел приехать на самокате, но тоже передумал», — отшутился в ответ чиновник. Днем ранее новый премьер-министр записал видеообращение к школьникам и проехал по зданию правительства на двухколесном транспортном средстве.

После этого разговор пошел серьезнее. Зеленский потребовал до конца года отменить мораторий на продажу земли. До 1 октября в раде должен быть представлен соответствующий законопроект. При этом президент Украины потребовал от правительства объяснить украинцам, что «их землю никто забирать не будет». «Модель направлена на развитие фермерства и защиту их интересов», — сказал глава государства.

Зеленский_Рада Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и премьер-министр Украины Алексей Гончарук (справа) на встрече президента с членами правительства, руководством Верховной рады и силовых ведомств Фото: TASS/Serg Glovny/ZUMA Wire

Зеленский также поручил до 1 октября подготовить и внести в парламент законопроект о легализации игорного бизнеса. Впервые идею о выводе казино из тени он озвучил в начале августа в ходе визита в Турцию. «Мы легализуем азартные игры, а именно — казино в пятизвездочных отелях», — говорил Зеленский. По его словам, это будет стимулировать развитие «туристического кластера у Черного моря». Кроме того, президент Украины предложил легализовать добычу янтаря. Сейчас объем черного рынка янтаря составляет до $500 млн в год.

Дал старт Зеленский приватизации госпредприятий. По его поручению в ближайшие полгода не менее 500 малых госпредприятий получат новых собственников. Будет приватизирован ряд больших госкомпаний. Продажа первого подобного объекта состоится в апреле 2020 года. Список большой приватизации был утвержден на Украине в январе 2019 года. В него вошли «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Сумхимпром» и другие предприятия.

Реструктуризации подвергнутся «Украинские железные дороги» (компания «Укрзализныця»). По словам Зеленского, следует либерализировать рынок локомотивной тяги. Речь идет о появлении частных железнодорожных компаний. Согласно одному из вариантов реформы, в собственности государства останется только железнодорожное полотно.

Два человека в минуту

Все эти нововведения должны помочь реанимации украинской экономики. Новому президенту страна досталась в тяжелом положении. Согласно данным Международного валютного фонда, Украина является самой бедной страной Европы. На экономику давит огромная долговая нагрузка. Только в сентябре Киев должен выплатить по международным долгам $1 млрд, всего в III квартале — около $4 млрд.

Заместитель министра финансов Сергей Верланов говорит, что 30% бюджета в 2019 году уйдет на погашение внешнего и внутреннего долгов. Для осуществления выплат Киев вынужден набирать новые долги, в частности по линии МВФ. А значит, масштабные выплаты не приводят к существенному снижению долгового бремени. «Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 октября 2018 года был на уровне $74,32 млрд (2,1 трлн гривен). С 2019 по 2024 год необходимо погасить около $33 млрд — 44% от всей суммы долга», — отмечает Верланов.

Зависимость страны от международных кредиторов приводит к неприятным последствиям. С 1 июня для населения на 4,6% подорожал газ, хотя во время избирательной кампании Владимир Зеленский обещал снизить тарифы. Правительство потребовало у «Нафтогаза» снизить цены, но в компании ответили, что ни правительство, ни Верховная рада не могут ничего изменить, так как повышение тарифов — главное условие сотрудничества с МВФ. Правительство тем не менее настояло на снижении цен, но «Нафтогаз» подал в суд на кабинет министров.

Отдельная угроза для украинской экономики — прекращение транзита российского газа через территорию Украины. 31 декабря 2019 года истекает договор, который действовал с 2009 года. Россия готовится к запуску «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», украинское направление теряет былую значимость. Для Киева это означает ухудшение экономического положения. Транзит российского газа в последние годы приносил в бюджет около $3 млрд. Переговоры о продлении действия договора ведутся, но пока результатов не принесли.

Низкими темпами растут доходы населения. За год средняя зарплата выросла на 22%. В марте 2018 года она составляла 8382 грн., в марте 2019-го достигла 10 237 грн. Минимальная заработная плата выросла на 12% — с 3723 грн. до 4173 грн. Рост цен происходит гораздо стремительнее. Например, традиционный украинский борщ с мясом в мае 2019 года стоил на 41% больше, чем в мае 2018 года. Борщ без мяса и сметаны подорожал за год в 2,4 раза. Закупочные цены на картофель в августе 2019 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили около 11 грн./кг. В этом году Киев впервые в период сбора урожая начал импортировать овощи из соседней Белоруссии.

Зеленский_Рада Уличная торговля в Киеве Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Трудности в экономике приводят к бегству граждан из страны. В 2018 году с Украины выехали 233 тыс. человек. По данным демографов, каждую минуту Украину покидает два человека. Постоянно работают за пределами страны 3,2 млн украинцев — 18% всего экономически активного населения. Только в Россию за первое полугодие 2019 года въехали 164,6 тыс. граждан.

Мебель в буржуйке

Только экономическими инициативами Владимир Зеленский не ограничился. Часть предложений касается перераспределения властных полномочий — в частности, передачи под контроль главы государства Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, дополнительных регуляторных функций. Часть других инициатив касается реформы парламентаризма. Верховная рада одобрила отмену депутатской неприкосновенности, должна быть сокращена численность народных избранников, упрощена процедура отзыва депутатского мандата.

Меры же по оздоровлению экономики оцениваются экспертами неоднозначно. «Огромным риском для страны будет свободная торговля землей, особенно если покупку разрешат и гражданам других государств. Мы знаем на примере Аргентины и некоторых других стран, что земля может быстро стать спекулятивным товаром, где будут выращивать наиболее тяжелые и разрушающие культуры. При таком подходе земля со временем теряет свое качество, цену. Параллельно с этим происходит деградация села, сельские жители переезжают в города. В Аргентине так появились фавелы», — говорит «Известиям» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Зеленский_Рада Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады Фото: REUTERS/Gleb Garanich