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Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержи у Трампа

Перед возможным саммитом «четвёрки» президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержи у Трампа
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2019-08-15 18:04:31
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен успеть провести встречу с лидером США Дональдом Трампом до возможного саммита «нормандской четверки». Об этом «Известиям» сообщили собеседники в политических кругах в Киеве. По их словам, глава Украины намерен обратиться к американскому коллеге с просьбой о том, чтобы тот проявлял больше публичной активности по украинскому вопросу. Зеленскому это даст дополнительный козырь на переговорах в «нормандском формате». МИД Незалежной заявил о «почти согласованном» визите главы государства в Вашингтон. А поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор подтвердил вероятную ознакомительную встречу в Варшаве 1 сентября, где оба лидера окажутся на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, либо в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Полноценный же визит главы Украины в США должен состояться в течение двух месяцев.

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Владимир Зеленский с первых дней на посту главы государства начал активную игру на внешнеполитическом поле. Побывал в двух «нормандских» столицах — Париже и Берлине, дважды поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и даже заявил о намерении подключить к многостороннему механизму по урегулированию ситуации в Донбассе США и Великобританию. Во Франции, Германии и России, правда, на последнее предложение посмотрели скептически, а в Вашингтоне дали понять, что не видят смысла расширять формат «четверки». Так или иначе, официальный Киев сейчас не упускает любой возможности напомнить, что «нормандские встречи» давно не проводились, а с учетом смены власти на Украине подобный саммит был бы как нельзя кстати.

При этом поводов для подобных переговоров, если не считать смену президента Незалежной, пока не наблюдается. В Москве недвусмысленно пояснили, что, прежде чем собираться, необходимо понять конкретные темы для разговора. А раз Минские соглашения по-прежнему далеки от реализации, то и причин торопиться со встречей на четверых нет. Тем не менее, как рассказали «Известиям» российские собеседники, близкие в данному процессу, после определенных шагов Киева по деэскалации ситуации в Донбассе — например, обмена пленными с республиками, — такой саммит всё же может состояться.

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Фото: president.gov.ua
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По словам источников «Известий» в политически кругах в Киеве, перед переговорами в «нормандском формате» Владимир Зеленский хочет «усилить позиции Украины», заручившись публичной поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер за два с половиной года президентства высказывался по украинскому вопросу, как правило, осторожно и только по особым поводам, а то и вовсе старался держаться в стороне, отдавая это направление на откуп другим представителям политической элиты США. Как пояснил один из собеседников, в Киеве хотят «услышать что-то большее, чем предположение о возможностях Зеленского заключить соглашение с Путиным».

— Франция и Германия, несмотря на их безусловную поддержку, аккуратны в своих высказываниях. Перед встречей с Путиным в рамках «нормандского формата» Зеленскому нужно максимально усилить свои переговорные позиции. Тем более чтобы обсуждать какие-либо изменения в Минских соглашения, к которым у нынешней власти есть вопросы, необходима международная поддержка, чтобы Москва не обвинила Киев в саботаже. С одной стороны, США всегда высказывались в пользу Украины, с другой — Трамп не особо активен в этом. А его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского, — отметил другой источник «Известий».

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Очень скоро Владимир Зеленский и Дональд Трамп, судя по всему, действительно встретятся. В украинском МИДе заявляют о почти согласованном визите президента в Вашингтон, а поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор говорит о «коротких» встречах в ближайшее время в Варшаве или Нью-Йорке на международных мероприятиях. Кроме того, по его словам, в течение двух месяцев будет организован и полноценный визит главы Украины в Соединенные Штаты.

На вопросы «Известий» опрошенные депутаты нового состава Верховной рады отвечать отказались, мотивируя это тем, что официально парламент еще не вступил в свои права. Между тем депутат VIII созыва Евгений Балицкий сказал «Известиям», что намерения Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом перед «нормандским форматом» очевидны, поскольку украинскому президенту сейчас крайне необходимо содействие влиятельных мировых лидеров.

— Украина находится в очень сложном экономическом и политическом положении. Зеленский сейчас ищет любых коммуникаций, которые могут привести к его поддержке. Подобная встреча нужна ему для того, чтобы максимально выиграть позицию перед встречей в «нормандском формате», поскольку большие игроки прислушиваются к большим игрокам. Чтобы набрать политического веса, он и делает такой, на мой взгляд, логичный шаг, — пояснил украинский политик.

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Владимир Зеленский уже не в первый раз демонстрирует заинтересованность во встречах с состоявшимися мировыми лидерами, подчеркнул в беседе с «Известиями» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он дважды звонил Путину, хочет собраться в «нормандском формате». Но ничего реального пока не делается, а желание выражается. Понятно, что новичку хочется оказаться в кругу больших политиков. Это главное. А второстепенное — он хотел бы заручиться поддержкой во всех своих начинаниях, — сказал украинский эксперт.

По его мнению, несмотря на искреннее желание украинского лидера втянуть США в «нормандский формат», данная затея выглядит нереалистичной. Ведь Париж, Берлин и тем более Москва уже дали понять, что данный механизм расширению не подлежит. Он отметил, что даже в Вашингтоне заявили: недостатка в коммуникации с Киевом сейчас нет.

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