В США назвали сроки полноценной встречи Зеленского и Трампа

Полноценная встреча американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского может пройти в Вашингтоне к концу осени, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Как пояснил дипломат, в следующие недели политики могут встретиться в Варшаве и Нью-Йорке, когда они оба будут находиться в одном городе.

«Будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать «Hello!» друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно, поделиться одной-двумя идеями, — сказал Тейлор в интервью «Европейской правде», опубликованном в четверг, 15 августа.

Он уточнил, что настоящие, полноценные переговоры состоятся после этого.

«Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов», — пояснил поверенный.

По словам Тейлора, американские власти ожидают, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче, президенты пообщаются и подтвердят, что эта поддержка Вашингтона Киеву будет сохраняться.

Ранее в августе сообщалось, что встреча украинского и американского лидеров с большой вероятностью может состояться с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 4 августа Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне.