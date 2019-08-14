«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Украинская студия «Квартал 95», известная высмеиванием власти и сатирическими программами, представила пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Фрагменты выступления зрители опубликовали в соцсетях.

Как отмечает портал «Лига. Новости», коллектив выступил в Одессе 13 августа. Во время этого концерта и была представлена первая пародия на украинского лидера, пишет РЕН ТВ.

Комик Александр Пикалов в образе президента со сцены шутил над главой президентского офиса Андреем Богдановым.

«Я буду всегда с тобой, шепотом за спиной, правой твоей рукой, умной твоей мыслей, крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой. Богом тебе дан твой Богдан», — приводит телеканал «360» фрагмент выступления. Также артисты показали пародию на то, как Зеленский занимается спортом, пишет «Газета.ру».

Владимир Зеленский является одним из основателей студии «Квартал 95». До избрания президентом Украины он владел долями в 10 компаниях, в августе стало известно, что он передал их партнерам и соратникам. Смена собственника стала номинальной, поскольку Зеленский после окончания президентства сможет эти доли вернуть.