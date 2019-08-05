Встреча Трампа и Зеленского может состояться в конце сентября в Нью-Йорке

Встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с большой вероятностью может состояться с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило издание «Апостроф» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания заметил, что Зеленский выступит на заседании Генассамблеи. Подготовительный процесс к его встрече с Трампом уже запущен, добавил он. По словам источника, они обсудят продолжение американской военной и экономической поддержки Украины, а также согласование позиций Киева и Вашингтона вокруг проблемы налаживания европейско-российских отношений.

4 августа Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне.

25 июля Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон. Отмечается, что в ходе беседы президент США поздравил Украину с успешным проведением «свободных и демократичных» парламентских выборов, а Владимира Зеленского — с уверенной победой партии «Слуга народа».

В пресс-службе украинского лидера отметили, что Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также заявил о готовности всесторонне помогать в реализации масштабных реформ в этой стране. Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

О конкретной дате визита Зеленского в США пока не сообщается. В начале июля посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый рассказал в интервью «Голосу Америки», что поездка может состояться в августе–сентябре.