Служить бы раде: партия Зеленского близка к самостоятельному формированию кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада после безоговорочной победы «Слуги народа» на выборах должны приступить к выполнению Минских соглашений. Теперь ни одна ветвь власти не сможет объяснить пробуксовку договоренностей нежеланием другой следовать комплексу мер. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, появление у пропрезидентской партии возможности единолично сформировать правительство развязывает руки украинскому лидеру и предоставляет свободу маневра на внешнеполитической арене. Тем не менее напряженные отношения между Москвой и Киевом сохранятся, хотя антироссийская истерия, присущая режиму Петра Порошенко, маргинализируется.

Не спрятаться

Результат «Слуги народа» на выборах 21 июля превзошел все ожидания. Если по спискам партия президента Зеленского предсказуемо набрала около 42%, то разгром оппонентов по мажоритарным округам стал неожиданностью для большинства экспертов. По общему списку в Верховную раду предварительно проходят 121–122 «слуги». По мажоритарке — 125–127 членов партии. К тому же эта политическая сила станет основным бенефициаром перераспределения голосов за не преодолевшие 5-процентный барьер партии. Таким образом, «Слуга народа» получит устойчивое большинство в парламенте, что открывает перед партией возможности самостоятельного формирования кабмина. При таком раскладе предложение Владимира Зеленского — после обнародования экзитполов — Святославу Вакарчуку и его партии «Голос» подумать о коалиции — выглядит поспешным.

Подобная конфигурация предоставляет президенту Украины и его команде свободу маневра как для внутриполитических реформ, так и для выстраивания внешнеполитического курса. Как пояснил «Известиям» Константин Косачев, в связи с тем, что украинский лидер может опереться на собственную партию — без оглядки на другие фракции, намечаются неплохие перспективы для урегулирования в Донбассе.

Выборы_рада Избирательный участок в Киеве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Если вспомнить предыдущих Верховную раду и президента, то мы часто слышали от Порошенко, что он не в состоянии провести через раздробленный парламент, который ему не подчиняется, законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Сейчас ситуация меняется принципиальным образом. Не то чтобы теперь парламент подчиняется президенту, но находится под его контролем. А значит, либо Киев начинает выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, либо нет. И то, и другое исчерпывающе продемонстрирует позицию нового руководства Украины. Больше одна ветвь власти не сможет укрываться за другой, — сказал «Известиям» российский сенатор.

По его словам, еще до выборов в мирном урегулировании наблюдалось «определенное развитие». Однако этого мало, нынешняя власть в Киеве должна сделать то, от чего несколько лет уклонялась предыдущая.

— Тогда всё станет ясно и украинским покровителям на Западе, которые всеми средствами пытались затушевать неисполнение Киевом Минских соглашений. Любой из двух сценариев хотя бы будет наведением порядка — со знаком плюс или минус. Так или иначе, закончится период лицемерия и лукавства, или, называя вещи своими именами, — вранья, как мы это видели в период Порошенко, — добавил Константин Косачев.

Мандат для оправданий

Сам Владимир Зеленский еще вечером 21 июля, после появления предварительных результатов, в очередной раз заявил, что главный приоритет нового правительства — прекращение войны в Донбассе. Ему, правда, придется серьезно поработать, чтобы первым делом взять под контроль подразделения ВСУ на линии соприкосновения. Без этого ни одно перемирие никогда не станет «бессрочным».

Тем не менее получение уверенного большинства в парламенте дает президенту карт-бланш на внешнеполитические действия. По мнению политолога, доцента МГИМО Кирилла Коктыша, Владимир Зеленский действительно заинтересован в урегулировании конфликта. А так как Минские соглашения проведены через СБ ООН, то украинский лидер теперь вполне может продавить их реализацию, несмотря на достаточно скептическое отношение к ним части общества.

— Зеленский станет первым президентом в истории Украины, который получит большинство в рамках одной партии. Это для него весомый аргумент, — отметил в беседе с «Известиями» политолог.

Выборы_рада Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Кроме того, прогресс в Донбассе повысит уровень доверия между Москвой и Киевом, а в улучшении отношений с Россией заинтересован главный «наставник» Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский, считает эксперт. Тогда бизнесмен будет увереннее себя чувствовать в противостоянии с США, которые пока не хотят с ним сотрудничать. По словам Кирилла Коктыша, демонстрация умения договариваться с Россией, пусть и через Владимира Зеленского, принесет олигарху необходимые очки.

Если президент Украины действительно решится на полную реализацию Минских соглашений, то ему придется пересмотреть и некоторые уже принятые законы. Например, о государственном языке, значительно ущемляющий в правах русский и языки других национальных меньшинств.

— Зеленский, пользуясь высокой популярностью, может пойти на непопулярный шаг и получить мир высокой ценой. Но это, возможно, и есть та комбинация, которая в итоге утвердит его как самостоятельного политика, — добавил эксперт.

Вполне возможно, что в отношениях с Россией он пойдет на восстановление экономических связей без улучшения в политической сфере, по примеру Грузии, сказал «Известиям» эксперт РИСИ Владимир Евсеев. А в контексте конфликта на юго-востоке страны единственное, что может сделать Владимир Зеленский без опасений сразу же получить в свой адрес вал критики, — это обменяться с ДНР и ЛНР пленными по формуле «всех на всех».

Рада нового

Помимо «Слуги народа», на момент обработки 79,15% бюллетеней, получившей 42,81% голосов, в Верховную раду прошли еще четыре партии. Второй по численности политической силой стала «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (ОПЗЖ) во главе с Виктором Медведчуком, Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, выступающая за восстановление отношений с Россией (12,98%). На третьем и четвертом местах финишировали соответственно «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко (8,34%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,09%). А замкнул пятерку «Голос» лидера самой популярной украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,09%).

Выборы_рада Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Если исходить из примерных подсчетов с учетом мажоритарщиков, «Слуга народа» получит в парламенте около 255 мандатов, ОПЗЖ — 45, «Батькивщина» — 25, ЕС — 22, «Голос» — 18. Кроме того, пять мест должно достаться провалившемуся и не преодолевшему барьер «Оппозиционному блоку». По одному мандату отойдут «Самопомощи», «Свободе», «Единому центру» и «Белой Церкви вместе». Еще около 42 кресел получат самовыдвиженцы.

— Зеленский, наверное, не пойдет на объединение с «Голосом», поскольку включение Вакарчука в коалицию не даст ему конституционного большинства (300 мест), — считает Владимир Евсеев.

Впрочем, несмотря на рекордный результат «Слуги народа», у партии действительно не будет конституционного большинства, что, впрочем, не помешает ей сформировать правительство и проводить свою линию. Если же Владимир Зеленский все-таки задумается пойти на коалицию и расширить подконтрольных депутатов до 300 человек, «это станет катастрофой для Украины», считает Кирилл Коктыш.

Выборы_рада Лидер партии «Голос» украинский музыкант Святослав Вакарчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Тогда будет крайне сложно удержаться от соблазна полностью перекраивать политическую систему под себя, — сказал политолог.