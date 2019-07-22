Рада верховного: Зеленскому удалось взять парламент под контроль

Новая коалиция на базе победившей на парламентских выборах партии «Слуга народа» позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому начать курс на обещанные изменения как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее, к аким бы ни было желание украинского лидера отправить страну в плавание преобразований, на его пути встанет еще множество преград, и не факт, что все их ему удастся преодолеть . Между тем, по предварительным данным ЦИК Украины, явка на выборах составила около 50%. Согласно экзитполам, в новый состав Верховной рады проходят пять партий: «Слуга народа» (43%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ — 12%), «Европейская солидарность» (ЕС Петра Порошенко — 8,5%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,5%), а также «Голос» певца Святослава Вакарчука (6%) .

Слуги народные

Главный итог парламентских выборов на Украине — убедительная победа «Слуги народа» по партийным спискам (около 120–130 депутатов). И хотя на момент публикации окончательные результаты голосования в мажоритарных округах еще не объявили, было очевидно: большинство в парламенте возьмет партия Владимира Зеленского. Даже если до единоличной коалиции — 226 человек — мандатов от мажоритарщиков «слугам» не хватит, партия вполне сможет привлечь на свою сторону как независимых парламентариев, так и войти в коалицию с «Голосом» . Президент Украины уже предложил Святославу Вакарчуку подумать над союзом после подведения итогов выборов.

выборы зе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Результаты вполне ожидаемые, близкие к предвыборной социологии. Объединившись с «Голосом» и подтянув независимых мажоритарщиков, они сформируют коалицию, — сказал «Известиям» депутат предыдущего созыва Верховной рады, самовыдвиженец на нынешних выборах Евгений Балицкий. — Можно, конечно, взять и Тимошенко, но она много попросит — минимум пост премьера . В любом случае конфигурация новой Верховной рады будет такой, что малые партии — «Батькивщина» и «Голос» — будут тянуть философию Западной Украины в парламент.

В любом случае большинство будет создано на базе «Слуги народа», уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, пропрезидентской партии может и не понадобиться помощь других фракций для формирования правящей коалиции.

При этом новая Верховная рада, скорее всего, будет жить в условиях сосуществования двух оппозиций. Финишировавшие, согласно экзитполам, второй и третьей ОПЗЖ и ЕС будут атаковать «Слугу народа» как с западного, так и с восточного флангов . Впрочем, по некоторым полярным вопросам правящая фракция или коалиция может рассчитывать на поддержку и Петра Порошенко, и Виктора Медведчука.

выборы зе2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Порошенко будет искать возможность сотрудничать с властью по вопросам НАТО и Евросоюза. А «Платформа» окажется реальной оппозицией, последовательно выступающей за восстановление экономических отношений с Россией . Однако если речь пойдет о каких-то инициативах ради мира и экономической стабильности, то «Оппозиционная платформа» поддержит Зеленского, — сказал «Известиям» Михаил Погребинский.

Так или иначе, по словам Евгения Балицкого, теперь у Владимира Зеленского больше возможностей для маневра. Впрочем, у этого есть и обратная сторона: после получения контроля над парламентом и правительством президент не сможет оправдывать невыполнение предвыборных обещаний кознями депутатов и «старых» министров .

Благоотставание

После подведения результатов выборов в Верховную раду на Украине должен окончательно завершиться транзит власти от старой элиты к команде нового главы государства . За несколько месяцев, прошедших с момента президентских выборов, основные желания большинства украинцев не изменились. Повышение уровня социально-экономического положения и завершение конфликта в Донбассе — то, чего ждут люди от нового руководства страны. При этом, как показывают социологические исследования, именно трудная экономическая ситуация, низкие зарплаты, высокие тарифы и другие проблемы, доставшиеся команде Зе в наследство от Петра Порошенко, находятся для людей на первом месте.

Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO Петр Порошенко

На вопрос, о чем новому парламенту стоит позаботиться в первую очередь, опрошенные «Известиями» избиратели начинали сетовать на уровень зарплат, пенсий, тарифов на ЖКХ и другие экономические проблемы . Кто-то связывает повышение благосостояния с урегулированием в Донбассе, кто-то считает двумя параллельными историями. Но факт в том, что в украинском обществе есть серьезный запрос на обновление . Хотя остаются и те, кто не верит, что у Владимира Зеленского получится реализовать обещания, потому что «у него нет политического опыта и практики». Но большинство предпочитает надеяться на «молодого и честного» президента.

Другое дело, теперь украинскому лидеру и его окружению придется фактически объявить войну прежней системе. А это значит, что страну ждет очередное перераспределение финансовых потоков и олигархических групп влияния . Как пояснил «Известиям» эксперт РИСИ Олег Неменский, вокруг Владимира Зеленского «до сих пор не установилась комбинация влияния». По его словам, после 21 июля начнет окончательно складываться новая «система олигархической власти», где многие фавориты и аутсайдеры всего лишь поменяются местами . А «простой учитель будет жить как президент» по-прежнему только в сериале «Слуга народа», который когда-то и вдохновил избирателя голосовать за Владимира Зеленского.

выборы зе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, хотя новой власти явно стоит заняться благосостоянием населения, реальных перспектив для качественных реформ у нее пока нет.

— Быстро это сделать не получится. Нужны колоссальные ресурсы и инвестиции. Максимум, что можно сделать, — назначить эффективного премьера . Однако с учетом коррупции, а также пиковых выплат Украины по долговым обязательствам на многое рассчитывать не приходится. Сомневаюсь, что у Зеленского хватит сил, чтобы сломать коррупционные схемы, которые выстраивались на Украине десятилетиями, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Зе конфликт

Второй болезненный вопрос, во многом связанный и с экономическим благосостоянием Украины, — война на юго-востоке страны. Единого мнения, как решать проблему Донбасса, в Киеве нет . Радикально настроенные группы по-прежнему выступают за возвращение регионов «огнем и мечом». Большинство же надеется, что президенту и новому правительству удастся привести страну к миру и положить конец кровопролитию. Заявлений на эту тему сделано уже много, но на практике дела обстоят несколько иначе.

выборы зе Фото: РИА Новости

За несколько дней до выборов контактная группа в Минске смогла согласовать «бессрочное перемирие», которое должно было начаться в день выборов — 21 июля. «Тишина» продержалась в Донбассе около 12 часов, а потом, по сообщениям руководства самопровозглашенных республик, ВСУ вновь раз обстреляли неподконтрольные им территории . Как говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, было зафиксировано 75 случаев нарушения режима тишины. В Донецке это уже назвали срывом перемирия .

— Безусловно, пока у центральной власти Украины не будет контроля над всеми подразделениями ВСУ, перемирие будет нарушаться . Тот же полк «Азов», базирующийся на юге Донецкой области, хоть и считается составной частью ВСУ, постоянно демонстрирует «свое» мнение по поводу договоренностей. Здесь крайне важен фактор контроля центральных органов власти на линии соприкосновения , — сказал «Известиям» Денис Денисов.

выборы зе Фото: РИА Новости/Александр Максименко

При этом, по словам Олега Неменского, многим группам влияния полное прекращение конфликта невыгодно. Политолог уверен, что войной в Донбассе прежняя власть обосновывала практически всё происходящее как во внутренней, так и во внешней политике. И пока нет никаких предпосылок к тому, что новое руководство отойдет от подобной практики . Впрочем, считает эксперт, Владимиру Зеленскому всё же под силу остановить вооруженную фазу конфликта — пойти на прекращение огня и восстановить экономические отношения с Донбассом. Всё упирается лишь в политическую волю и смелость президента.

Сам украинский лидер после оглашения экзитполов в очередной раз заверил, что основными приоритетами для него и его команды остаются прекращение войны в Донбассе и победа над коррупцией.

Нарушай и властвуй

Как заявили в МВД Украины, день выборов прошел без грубых нарушений. В ведомстве отчитались о получении около 2 тыс. обращений и заявок по поводу нарушений на избирательных участках. Кроме того, по предварительным данным, было заведено 56 уголовных дел и составлено 52 административных протокола.

И хотя по сравнению с первым туром президентских выборов 31 марта нынешнее голосование прошло не так «весело», без курьезов не обошлось. Например, соцсети облетела опубликованная пока еще действующим генпрокурором Украины Юрием Луценко фотография, на которой запечатлена кастрюля с надписью «сейф». Именно таким образом на одном из участков в Кировоградской области сотрудники избиркома хранили бюллетени.

выборы зе Фото: РИА Новости

На некоторых участках — что, впрочем, не в новинку — избирателям пытались вручить ручки с исчезающими чернилами. А в Киеве глава одного из избиркомов пришел на работу, изрядно «приняв на грудь». Полиция выявила у него в крови содержание алкоголя в 2,33 промилле. И конечно, не обошлось без традиционного для удаленных деревень и сел голосования без паспорта «по знакомству». На некоторых участках члены комиссий пытались выдавать бюллетени, не спрашивая удостоверения личности, поскольку «и так знали», кто перед ними, удивляясь недовольству наблюдателей.

Как и президентские, нынешние выборы прошли без российских наблюдателей. Украинские власти не пустили в страну даже представителей РФ в рамках миссии ОБСЕ. А делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна была проследить за волеизъявлением, и вовсе попросили покинуть Незалежную. Видимо, в Киеве испугались, что после возвращения в ПАСЕ депутатов из РФ российские наблюдатели попытаются проникнуть на Украину через эту европейскую структуру.