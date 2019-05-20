Верховная не рада: Владимир Зеленский отправил парламент на выборы

Роспуск Верховной рады и проведение досрочных выборов — правильный шаг, который позволит полностью перезагрузить власть в государстве. Об этом «Известиям» заявили депутаты украинского парламента, комментируя речь президента Владимира Зеленского во время инаугурации. По мнению оппозиционных народных избранников, слова нового гаранта вселяют надежду на качественные изменения в жизни страны. Сам лидер Украины назвал своей первоочередной задачей — прекращение войны в Донбассе.

Готовь выборы летом

Владимир Зеленский, пешком добравшийся до Верховной рады на свою инаугурацию, после присяги расстроил депутатов и объявил о роспуске парламента . Народному избраннику от Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку то ли от подобных новостей, то ли по другим причинам даже стало плохо и здание Рады он покинул в карете скорой помощи. Впрочем, грустно было лишь представителям правящих последние пять лет кругов. Другая часть политического истеблишмента обрадовалась замаячившему на горизонте досрочному голосованию.

Инаугурация Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Раду надо распускать, поскольку власть нуждается в полной перезагрузке. Прежнее руководство действовало не в интересах украинцев и результат на президентских выборах — тому подтверждение, — заявил «Известиям» украинский депутат Евгений Мураев .

По его мнению, новоизбранный президент в инаугурационной речи довольно трезво обозначил проблемы страны, а прозвучавшие слова «сильно отличались от того, что в последнее время говорили его советники».

— Надеюсь, что он при этом руководствовался желанием резко поменять курс, а не попыткой не растерять рейтинг перед парламентскими выборами. Теперь надо на деле запустить переговорный процесс и остановить войну в Донбассе. Вопрос прекращения огня действительно зависит от главнокомандующего. Страна ждет, что он поведет ее в правильном направлении, поскольку еще пять лет политики, подобной той, что проводил Порошенко, мы не выдержим , — отметил Евгений Мураев.

Прекращение боевых действий на востоке Украины и раскрытие многочисленных коррупционных схем — главное, чего ждут украинцы от Владимира Зеленского, считает другой украинский парламентарий Татьяна Бахтеева . Она напомнила, что за последние годы предпосылок к урегулированию конфликта в Донбассе не наблюдалось, а значит президенту придется кардинально менять подход к этому вопросу. Кроме того, лидеру страны предстоит заняться решением многочисленных проблем в жизни простых украинцев — от тяжелого социально-экономического положения и низких зарплат, до недоступности медицинской помощи и разбалансированности системы образования.

Инаугурация Владимир Зеленский во время инаугурации Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service

Однако, приступить к реализации большинства намеченных инициатив Владимир Зеленский сможет, имея под рукой покладистый или хотя бы не оппозиционный парламент. Неудивительно, что гарант конституции не захотел ждать полгода и решил обновить Раду уже летом . Глядя на удрученные лица значительной части народных депутатов во время инаугурационной речи президента, начинает казаться, что многие из них крайне обеспокоены своим политическим будущим.

Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за «Слугу народа» Владимира Зеленского готовы отдать голоса 39,9%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,9%, за Блок Петра Порошенко — 10,6%. «Батькивщина» Юлии Тимошенко пользуется поддержкой 9,1% избирателей. Также теоретически в Раду проходят «Сила и честь» экс-кандидата в президенты Игоря Смешко (5,1%) и «Гражданская позиция» другого претендента на высокий пост Анатолия Гриценко (5%). Остальные политические силы необходимый барьер не преодолевают.

Не по мове

Речь Владимира Зеленского зрители на улице встречали овациями. Чего не скажешь о Петре Порошенко, Арсении Яценюке (экс-премьер), Владимире Гройсмане (действующий глава кабинета) и других представителях уходящих властей. Ведь лидер Украины не только в очередной раз заявил, что будет бороться с коррупцией, но и призвал депутатов за два месяца до внеочередных выборов принять закон о лишении самих себя иммунитета, а также — об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Пожалуй, главная идея, с которой Владимир Зеленский шел на выборы, — это единство украинского народа. Еще во время кампании он многократно повторял, что людей нельзя делить на украиномовных и русскоговорящих. Несколько раз присягнувший глава государства в своей инаугурационной речи переходил на русский. По его словам, своей первоочередной задачей он считает прекращение конфликта в Донбассе.

Инаугурация Бывший президент Украины Петр Порошенко на церемонии инаугурации Владимира Зеленского Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Servic

— Я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных , — по-русски заявил президент Украины.

Он отметил: главное, что потеряла страна — это даже не территории, а люди.

— И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами, — ранил сердца некоторых депутатов Владимир Зеленский русской речью.

Одну фразу на русском Рада еще вытерпела, но дважды использовать язык «государства-агрессора», видимо, по мнению части парламентариев было чересчур. Народные избранники зашумели, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко и вовсе закричал президенту, что «они» — на юго-востоке — украинскую мову понимают.

— Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко, — тут же подстроился под непрошенного собеседника президент Украины, чтобы лидер радикалов понял смысл наверняка.

Во время выступления президента спикер парламента Андрей Парубий периодически посмеивался – то ли от нервов, то ли по старой памяти привык, что Владимир Зеленский любит пошутить. Но, как в конце речи сказал сам украинский лидер, в течение жизни он считал своей миссией делать все, чтобы украинцы улыбались.

— Теперь я буду делать все, чтобы украинцы по меньшей мере больше не плакали, — подытожил президент страны.

Любопытно, что выступая в Раде, Владимир Зеленский ни разу напрямую не упомянул Россию. Правда не забыл назвать Крым украинской землей. Но в подробности вдаваться не стал.

Инаугурация Президент Украины Владмире Зеленский Фото: REUTERS/ Zoya Shu/Pool

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не будет торопиться с поздравлениями нового лидера соседней страны. Но как только Владимир Зеленский сможет похвастаться первыми успехами в урегулировании в Донбассе и улучшении отношений с Россией, поздравление из Кремля не заставит себя ждать.

Так или иначе Владимиру Зеленскому придется — хочет он того или нет — возобновлять контакты с Москвой, если его намерения восстановить экономику Украины серьезные, считает зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Без России ему не собрать экономику в единое целое. Какой бы ни была его риторика, он должен понимать: надо искать точки соприкосновения. От того, как он себя поведет, зависит будущее Украины, — сказал депутат «Известиям».

По его мнению, Владимиру Зеленскому стоит уже сейчас начинать «выкашивать весь тот бурьян, который насадил Порошенко в том числе в отношениях с Россией», ведь именно этого и «требуют украинцы».