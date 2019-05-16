Запретный ввоз сладок: новые власти Украины должны снять санкции

С приходом к власти новое киевское руководство должно отменить все санкционные ограничения против России, так как они бьют прежде всего по самим украинцам . Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. 15 мая стало известно о том, что соседняя страна вводит новые антироссийские меры. Они предусматривают не только запрет поставок определенных групп товаров, но и введение специальных пошлин на импорт из РФ, которые начнут действовать с 1 августа.

Последний вагон

Решение Киева ввести дополнительные пошлины на ряд российских товаров — это лишь очередная подножка новоизбранному президенту Владимиру Зеленском у, уверены в Москве.

— Это можно назвать последней пакостью собственному народу и производственно-промышленному комплексу страны. А также это очередная свинья Владимиру Зеленскому, чтобы ему было тяжелее начинать работу в кресле главы государства, — рассказал «Известиям» Виктор Водолацкий. — Понятно, что это желание кабмина Украины в последние дни получить какие-то дивиденды от подобных решений от тех структур, которые постараются зайти на украинский рынок после ухода оттуда российских компаний. Правда, их продукция будет намного дороже российской. Но после инаугурации и формирования нового кабмина все эти решения, я уверен, будут отменены в пользу украинского народа. Зеркально сейчас нам реагировать не стоит.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все предыдущие решения Москвы ввести какие-либо рестрикции против Киева были спровоцированы именно подобными действиями украинских властей.

Украина-1 Владимир Зеленский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

И хотя желание наладить собственное производство в сферах, в которых вводят ограничения для российских компаний, похвально, возможности у соседнего государства для этого фактически отсутствуют, считают эксперты.

— Ресурсов на Украине практически нет для организации новых производств и модернизации существующих . В политическом плане это решение, с одной стороны, закономерное. Но вместе с тем, как и большинство подобных идей, это негативно отразится на экономике страны, — уверен директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Видимо, мы стали свидетелями предпоследнего аккорда украинских санкций против России. Остается еще газ, нефть, дизельное топливо. Но это на тот случай, если власти в Киеве решат полностью уничтожить свою экономику.

Бой списков

Администрация пока еще действующего президента Петра Порошенко всеми силами пытается ухудшить экономические отношения с Россией. 15 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его страна вводит новые антироссийские санкции, предусматривающие запрет некоторых российских продуктов . Ограничить могут, в частности, поставки промышленных товаров, продукции сельского хозяйства, минеральных удобрений, а также транспортных средств и фанеры из РФ.

Помимо этого, российские товары, экспортируемые на Украину, обложат дополнительной пошлиной. Последняя, по словам премьера, коснется тех товаров, у которых есть украинские или зарубежные аналоги . Как заявил первый вице-премьер страны Степан Кубив, размер пошлин будет определяться «процентом от таможенной стоимости». Владимир Гройсман подчеркнул, что новые санкции Киева имеют зеркальный характер.

В последний раз к таким мерам Украина прибегала совсем недавно — в прошлом месяце правительство решило расширить перечень уже действовавших ограничений и запретило ввоз ряда российских товаров. Какая именно продукция отныне считается «запрещенкой», не уточнялось. Москва не оставила санкции без ответа. За три дня до украинских президентских выборов российский премьер Дмитрий Медведев объявил, что РФ расширит список запрещенных к ввозу товаров, произведенных на Украине. В список попали крафт-бумага, картонные изделия, канаты, бульдозеры, погрузчики, а также одежда.

Украина-2 Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

Аналогичными санкциями в декабре 2018 года Россия запретила ввоз шоколада, зерна, консервированных овощей, фруктов и другой продукции.

В феврале 2017 года Киев подал иск, обвиняя Москву в том, что та с 2016-го ограничивает транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию и тем самым нарушает правила ВТО. Суд с иском не согласился и в апреле 2019 года постановил, что Россия защищала свои национальные интересы — после того как Киев подписал договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом возник риск реэкспорта товаров третьих стран в РФ под видом украинских.

Это уже третий торговый спор между Россией и Украиной на полях ВТО, который выигрывает Москва. И вполне возможно, что не последний — в свете нынешних санкций со стороны Киева РФ может подать аналогичный иск против нынешних действий Украины, посчитав их нарушением норм ВТО.

Несмотря на обострение отношений, Россия по-прежнему играет важную роль в экономике Украины. По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт из России на Украину в 2018 году достиг $9,5 млрд. За первые два месяца 2019 года эта сумма составила $1,3 млрд. Половина поставок (49%) приходится на минеральное сырье, в том числе нефть и нефтепродукты.