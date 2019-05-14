Встать в блок: украинские оппозиционеры переходят к Юрию Бойко

Расколовшийся недавно «Оппозиционный блок» перед выборами в Верховную раду начинает объединяться вокруг кандидата в президенты Юрия Бойко. Сейчас он — один из лидеров «Оппозиционной платформы». Об этом «Известиям» рассказали источники в партиях, информацию подтвердил депутат Евгений Балицки й. По словам собеседников, если до выборов политикам, опирающимся на избирателей юго-востока Украины, удастся воссоединиться, то эта сила вполне способна занять второе место после «Слуги народа» Владимира Зеленског о. Согласно последнему опросу, за партию Зе намерены проголосовать 25,9%, а за «Оппозиционную платформу» — 15,7%. Сейчас «оппозиционеры» опережают «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщину» Юлии Тимошенк о. Между тем многое зависит от того, состоятся выборы 27 октября или в стране пройдет досрочное голосование.

Вместе и бойко

Результаты первого тура выборов президента Украины показали, что оппозиция, опирающаяся на юго-восток страны, по-прежнему занимает довольно прочные позиции на политической арене. Почти 12% Юрия Бойко (2,2 млн голосов) говорят о том, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» на парламентских выборах вполне способна не только пройти в новый созыв Верховной рады, но и занять там одно из ведущих мест. Проблема в том, что незадолго до старта президентской кампании в «Оппозиционном блоке» произошел раскол, когда одна часть партии пошла дальше с Юрием Бойко, а другая — с Александром Вилкулом. Последний набрал на прошедших выборах чуть более 4%. И если сложить результаты «юго-восточных» оппозиционеров, то еще неизвестно, каким бы оказался список во втором туре.

бойко Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве Фото: РИА Новости/Стрингер

Сейчас «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Вилкула рискует вовсе не пройти в новый парламент. Прямых переговоров между руководством двух политических сил пока не ведется. Но, как сообщили «Известиям» собеседники в этих структурах, отдельные члены «Оппозиционного блока» уже переходят на сторону Юрия Бойко, опасаясь в противном случае потерять депутатские мандаты.

По данным последнего опроса Киевского международного института социологии, «Оппозиционная платформа» по популярности пока проигрывает только «Слуге народа» Владимира Зеленского (25,9%), набирая 15,7% и опережая «Блок Петра Порошенко» (13,9%) и «Батькивщину» Юлии Тимошенко (12,1%). Тем временем 3,4% «Оппозиционного блока» рисуют перед Александром Вилкулом и его однопартийцами весьма туманные перспективы.

Как пояснил источник «Известий» в этой политической силе, руководство пока не может предоставить план по выходу из этой ситуации, поэтому часть ее членов встает под знамена Юрия Бойко или задумывается об этом. При данных раскладах единственное, на что может рассчитывать «Оппозиционный блок», — это мажоритарные округа, но много депутатских кресел таким образом не занять.

— У нас сформировалась определенная группа во главе с Бойко. Большая часть «Оппозиционного блока» фактически концентрируется вокруг него . Нам надо по идеологическому признаку объединяться, — также подтвердил «Известиям» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

По его словам, избиратели хотят видеть единую политическую силу, представляющую интересы юго-востока Украины. Он уверен, что пройти во второй тур президентских выборов кандидату от этой электоральной группы помешал именно внутренний раскол, а допустить подобное и в парламентскую кампанию было бы слишком расточительно.

Большая разница в результатах на президентских выборах не позволяет пока руководству партий вести переговоры об объединении, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Вилкула Агитационный плакат кандидата в президенты Украины Александра Вилкула на одной из улиц Фото: РИА Новости/Стрингер

— «Оппозиционному блоку» с Вилкулом некомфортно вести переговоры, поскольку на многое они претендовать не могут, но хотят, чтобы их воспринимали как равного партнера . Хотя, безусловно, объединение позволило бы сильнее представить юг и восток Украины в раде, — пояснил украинский политолог «Известиям».

По его мнению, отдельные депутаты могут перейти к Юрию Бойко, поскольку у Александра Вилкула и его окружения нет рабочего сценария, позволяющего «выпутаться из этого сложного положения». Михаил Погребинский отметил, что, по его информации, подобные переговоры ведутся, но не на уровне лидеров данных политических сил.

Трудности инаугурации

Между тем Верховная рада никак не может согласовать дату инаугурации Владимира Зеленского. Сам новоиспеченный президент считает, что депутаты специально затягивают процесс, поскольку боятся роспуска парламента. Дело в том, что сделать это досрочно можно лишь до 27 мая, поскольку очередные выборы назначены на 27 октября . А между днем голосования и досрочным роспуском должно быть не менее полугода. Если до этого времени Владимиру Зеленскому всё же удастся официально занять президентское кресло, то досрочные выборы могут пройти уже летом.

Как пояснил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Верховная рада пытается обезопасить себя от возможности роспуска и назначить дату инаугурации после 27-го числа. При этом он отметил: даже если состоятся досрочные выборы, неочевидно, что абсолютное большинство нового созыва будет лояльно новому лидеру государства.

зе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В любом случае для самого Владимира Зеленского отправить раду на покой как можно скорее — наиболее выгодный вариант. Во-первых, на волне его успеха партия «Слуга народа» в ближайшие месяцы почти наверняка останется главным фаворитом, а значит, украинский лидер получит в парламенте мощную поддержку. Во-вторых, среди действующих депутатов немало оппозиционно настроенных к преемнику Петра Порошенко. В парламентско-президентской Украине наличие неуступчивой рады неизбежно приведет к саботированию инициатив Владимира Зеленского. За полгода противостояния президента и парламента рейтинг украинского лидера вполне может сползти вниз, что потянет за собой и «Слугу народа».

Сейчас в раде зарегистрированы три постановления о проведении инаугурации — 19, 20 мая и 1 июня. За какой из вариантов проголосуют депутаты, до сих пор неясно. Изначально парламентарии должны были рассмотреть этот вопрос 14 мая, однако теперь из Верховной рады поступают расплывчатые заверения, что проблема решится до конца недели.