На выборах президента Украины оппозицию представит Юрий Бойко

Единым кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» станет Юрий Бойко. Об этом 16 ноября сообщил сопредседатель политического объединения, депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Мы будем бороться за нашу страну, за ее благо и процветание. И сегодня лучшее спасение для всех нас — выбрать тех, кто пойдет с нами в составе «Оппозиционной платформы — За жизнь». Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!» — приводит слова Рабиновича телеканал NewsOne.

9 ноября две крупнейшие оппозиционные партии Украины — «За жизнь» и «Оппозиционный блок» — подписали договор о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Лидеры политических партий Вадим Рабинович и Юрий Бойко отметили, что новое образование создано с прицелом на президентские и парламентские выборы будущего года.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). За шоумена Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 10% украинцев, лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко поддерживают 7,2% избирателей. Юрий Бойко разместился в рейтинге на пятом месте с 6,6%.

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.