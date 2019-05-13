Прямой эфир

Зеленский опубликовал «послание мира» к жителям Крыма и Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором религиозные лидеры различных конфессий обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.

Кривой рок: сулит ли приход Зеленского Украине мир
И возможно ли теперь потепление в отношениях Москвы и Киева

В обращении выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, лидер неканонической структуры «Киевский патриархат» Филарет Денисенко, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим и другие муфтии и раввины.

«Я обращаюсь со словом любви и ради бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов... Мы молимся за вас. И верим, что Бог победит всякое зло», — сказал Онуфрий, его слова приводит «РИА Новости».

Он также выразил надежду, что представители Крыма, Донбасса и Киева сядут за стол переговоров и решат все вопросы «с помощью мудрости человеческой».

В свою очередь, Тамим отметил, что Украина, «как и запад, как и восток, как и юг, как и север этой страны, — это одна родина». Его поддержал муфтий духовного управления мусульман «Умма» Саид Исмагилов, призвав жителей страны объединиться и оставить все ссоры.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в том же 2014 году после того, как жители региона отказались признавать сменившуюся в Киеве в результате беспорядков власть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленского оштрафовали за незаконную агитацию на выборах
Политолог оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017