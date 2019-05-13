Зеленский опубликовал «послание мира» к жителям Крыма и Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором религиозные лидеры различных конфессий обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.

В обращении выступили глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, лидер неканонической структуры «Киевский патриархат» Филарет Денисенко, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим и другие муфтии и раввины.

«Я обращаюсь со словом любви и ради бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов... Мы молимся за вас. И верим, что Бог победит всякое зло», — сказал Онуфрий, его слова приводит «РИА Новости».

Он также выразил надежду, что представители Крыма, Донбасса и Киева сядут за стол переговоров и решат все вопросы «с помощью мудрости человеческой».

В свою очередь, Тамим отметил, что Украина, «как и запад, как и восток, как и юг, как и север этой страны, — это одна родина». Его поддержал муфтий духовного управления мусульман «Умма» Саид Исмагилов, призвав жителей страны объединиться и оставить все ссоры.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в том же 2014 году после того, как жители региона отказались признавать сменившуюся в Киеве в результате беспорядков власть.