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Политолог оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Заявление бывшего командующего операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергея Наева о том, что на возвращение неподконтрольных территорий военным необходимо меньше суток, делаются исключительно «для внутреннего пользования» и «еще раз подчеркивают, что Минские соглашения в Киеве никто выполнять не собирался». Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в понедельник, 13 мая.

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«Они всё пытаются понять, смогут ли найти силовое решение. На другое на Украине просто не хватает политического искусства. Уходящая администрация приготовит приходящей еще не один подобный сюрприз», — приводит его слова RT.

Эксперт также обратил внимание, что никто не сомневается в том, что потенциал украинских вооруженных сил больше, чем ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Именно поэтому Россия выступила гарантом в Минских соглашениях, чтобы обеспечить выполнение договоренностей политическим путем, а не силовым, пояснил Брутер.

Сергей Наев сделал свое заявление о готовности вернуть Донбасс за сутки 12 мая в эфире телеканала «1+1». По его словам, в случае военной операции силовики должны будут дойти до границы Украины и там закрепиться. После этого освобождением территорий смогут заняться национальная гвардия и другие силовые структуры.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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