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Грызлов назвал причину образования ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Референдумы о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стали ответом на агрессию киевских властей, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, выступая по случаю пятилетней годовщины этого события.

«Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции», — сказал политик.

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Он пояснил, что создание ДНР и ЛНР стало ответом людей на грубое нарушение их прав и угрозу жизни, передает ТАСС в субботу, 11 мая. По мнению Грызлова, киевская «партия войны» не оставила жителям Донбасса иного выбора.

«Всё, что получал Донбасс от официального Киева, — это агрессия и блокада. Всё, что слышал Донбасс от официального Киева, — это угрозы и требования сдаться», — резюмировал политик.

Как подчеркнул полпред, никакой капитуляции самопровозглашенных ДНР и ЛНР «не будет и быть не может», поскольку жители этих республик «не для этого» защитили свое право на жизнь, родной язык, достойное будущее и нестертую историческую память.

Он также выразил уверенность, что нормализация отношений Киева и Донбасса может быть обеспечена только через прямой диалог сторон. Грызлов считает, что провал на украинских выборах «партии войны» президента Петра Порошенко открывает возможности для перехода к диалогу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Референдумы о самоопределении прошли 11 мая 2014 года. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой — 75%. За создание ЛНР проголосовали 96,2% участников плебисцита, ДНР — 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, в республиках провозгласили государственный суверенитет.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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