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В Сети высмеяли отказ Киева признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости
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Пользователи соцсетей прокомментировали решение правительства Украины не признавать паспорта, которые Россия выдает жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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«В голосину прост. Стесняюсь спросить, а российские паспорта получают что бы вна укроину ездить?» — посмеялся пользователь Twitter с ником @gekon72 (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

«Чего мелочатся-то? Признали бы вообще российские паспорта недействительными, заодно венгерские и польские», — задался вопросом @Afigvamvsem.

«Пора перестать признавать Украину...» — предложил @ivan_gorbikov.

«Можно отменить еще законы физики на территории ЛНР и ДНР», — добавил @neo_los.

«Когда уже в Украине начнут думать головой. Лет сто, наверное, понадобится для этого», — констатировал @Yura2028.

Ранее 8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.

Кроме того, министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз пригрозила, что украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать жителям Донбасса паспорта и вероятное признание Украиной их незаконными не изменит этого.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. С того же дня документ вступил в силу. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

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