Прямой эфир

Климкин анонсировал асимметричный ответ на «паспортный бандитизм» России

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев готовит ответ России на выдачу паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своей авторской колонке для издания «Украинская правда» во вторник, 7 мая.

Паспорт перемен: решения Москвы в Донбассе ждали давно
Перспективу получения российского гражданства в ДНР и ЛНР восприняли с надеждой на будущее и опасениями из-за реакции Киева

«Реагировать на паспортный бандитизм нужно уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системный и асимметричный», — пригрозил глава МИДа.

Он добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги, чтобы это стало «сюрпризом» для России.

«Скажу только о том, что само по себе очевидно. На новую провокацию Москвы эффективный ответ мы можем дать, только объединив усилия со всем международным сообществом», — пояснил Климкин.

По словам дипломата, он призвал глав МИД государств G7, Евросоюза и других партнеров Украины ввести новые санкции против России.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно», пишет «Газета.ру». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
В ДНР назвали насмешкой призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017