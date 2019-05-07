Климкин анонсировал асимметричный ответ на «паспортный бандитизм» России

Киев готовит ответ России на выдачу паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своей авторской колонке для издания «Украинская правда» во вторник, 7 мая.

«Реагировать на паспортный бандитизм нужно уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системный и асимметричный», — пригрозил глава МИДа.

Он добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги, чтобы это стало «сюрпризом» для России.

«Скажу только о том, что само по себе очевидно. На новую провокацию Москвы эффективный ответ мы можем дать, только объединив усилия со всем международным сообществом», — пояснил Климкин.

По словам дипломата, он призвал глав МИД государств G7, Евросоюза и других партнеров Украины ввести новые санкции против России.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно», пишет «Газета.ру». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.