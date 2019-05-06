Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе, им стал Александр Сирский. О своем решении он объявил в понедельник, 6 мая, в ходе рабочей поездки в Донецкую область.

«Я принял решение принять предложение от Минобороны и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сирского Александра», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Он пояснил, что провести ротацию руководства операции предложили министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктора Муженко.

Как подчеркнул Порошенко, предыдущий командующий ООС Сергей Наев успешно справился со своей задачей.

Ранее в этот же день Порошенко выступил перед военнослужащими ООС. Он заявил, что принял решение увеличить денежное довольствие военнослужащим на передовой в Донбассе на 5 тыс. гривен (около $190). Теперь она составит 17 тыс. гривен (около $640), пишет «Газета.ру».

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.