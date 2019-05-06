В ДНР назвали насмешкой призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) посчитали предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс» насмешкой над жителями региона. Об этом сообщил в понедельник, 6 мая, депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.

Он выразил уверенность, что подобные заявления вызваны решением президента России Владимира Путина упростить порядок приема в гражданство России жителей ДНР и ЛНР. Онопко подчеркнул, что эта мера является гуманитарной и направлена на «восстановление наших граждан в своих правах», которых они были лишены «благодаря официальному Киеву».

«На этом фоне слова об амнистии и нужности жителей ДНР и ЛНР выглядят не просто сомнительными. Такие заявления звучат как очередная насмешка над жителями территорий, которые на протяжении пяти лет вынуждены жить в условиях войны и полной блокады, организованной радикалами, незаконно пришедшими к власти в Киеве», — цитирует депутата «РИА Новости».

В Госдуме слова Семенченко назвали проявлением нацизма. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер «тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов, публичных казнях и возвышении арийской расы».

Резонансное заявление Семенченко сделал в интервью порталу Politeka. Он отметил, что в его словах нет никакого геноцида, и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик. Также политик предложил показать покинувшим ДНР и ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Позднее российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.