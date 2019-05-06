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В раде призвали «обезлюдить Донбасс»

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Фото: TASS/ZUMA/Igor Golovniov
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Депутат рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс». Такое заявление он сделал в интервью порталу Politeka.

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По его словам, на данный момент нужно вытянуть с этой территории все трудовые ресурсы.

«Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что в его словах нет никакого геноцида и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик.

Также он предложил показать покинувшим ДНР И ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.

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