В раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс». Такое заявление он сделал в интервью порталу Politeka.

По его словам, на данный момент нужно вытянуть с этой территории все трудовые ресурсы.

«Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что в его словах нет никакого геноцида и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик.

Также он предложил показать покинувшим ДНР И ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.