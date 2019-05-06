Порошенко распорядился повысить заплату ВСУ в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко решил повысить почти на $200 денежное довольствие военнослужащим на передовой в Донбассе. Об этом он заявил в понедельник, 6 мая, в ходе выступления перед участниками операции объединенных сил (ООС) в Донецкой области, трансляцию вел телеканал «Прямой».

«Поручаю принять решение об увеличении доплаты на 5 тыс. гривен (около $190. — Ред.) до суммы 17 тыс. гривен (около $640. — Ред.)», — сказал глава государства, его слова приводит «РИА Новости».

Он добавил, что за период вооруженного конфликта в Донбассе погибли 2973 украинских военных, и поблагодарил силовиков за достойную службу.

Также Порошенко призвал своего преемника на президентском посту — Владимира Зеленского — не повторять ошибок предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины.

«Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства», — цитирует украинского лидера «Интерфакс».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.