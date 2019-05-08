Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

Россия продолжит выдавать жителям Донбасса паспорта, и вероятное признание Украиной их незаконными не изменит этого. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 8 мая, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Кремля, если украинские власти примут такое решение.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее 8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин Украины намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными на территории страны, напоминает сайт kp.ru.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины (ЛНР и ДНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.